ГАТИ назвала антилидера парковок: больше всего нарушений — в Красносельском районе

В Красносельском районе Санкт-Петербурга сотрудники ГАТИ вместе с представителями Невского экологического оператора провели осмотр мест для сбора бытовых отходов.
Этот рейд был организован из-за частых случаев неправильной парковки, когда автомобили мешают вывозу мусора. О проведённых мероприятиях проинформировали в пресс-службе ведомства.
В сообщении напомнили: автотранспорт нельзя оставлять перед контейнерными площадками ни днём, ни ночью, так как это препятствует работе коммунальных служб.
За подобное нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Во время объезда проверили дворовые территории в жилом комплексе «Солнечный город», а также на улицах Доблести, Катерников, Буденного и проспектах Ветеранов и Петергофском шоссе.
Все площадки уже включены в маршруты специальных комплексов, фиксирующих случаи нарушения правил парковки автоматически.
В течение новогодних каникул наблюдение за этими адресами будет более тщательным. Представители инспекции заявили, что особое внимание уделят наиболее проблемным местам.
Кроме того, недавно в Кронштадте на Цитадельском шоссе рядом с городком «Остров фортов» открылась новая парковочная зона, рассчитанная почти на 200 автомобилей.
Она стала продолжением уже существующей стоянки на 163 места. Таким образом, обеспеченность машино-местами в этом районе заметно возросла.
