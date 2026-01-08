Городовой / Город / ГАТИ назвала антилидера парковок: больше всего нарушений — в Красносельском районе
ГАТИ назвала антилидера парковок: больше всего нарушений — в Красносельском районе

Опубликовано: 8 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Размер штрафа за это нарушение установлен в пределах от 3 до 5 тысяч рублей.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга сотрудники ГАТИ вместе с представителями Невского экологического оператора провели осмотр мест для сбора бытовых отходов.

Этот рейд был организован из-за частых случаев неправильной парковки, когда автомобили мешают вывозу мусора. О проведённых мероприятиях проинформировали в пресс-службе ведомства.

В сообщении напомнили: автотранспорт нельзя оставлять перед контейнерными площадками ни днём, ни ночью, так как это препятствует работе коммунальных служб.

За подобное нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Во время объезда проверили дворовые территории в жилом комплексе «Солнечный город», а также на улицах Доблести, Катерников, Буденного и проспектах Ветеранов и Петергофском шоссе.

Все площадки уже включены в маршруты специальных комплексов, фиксирующих случаи нарушения правил парковки автоматически.

В течение новогодних каникул наблюдение за этими адресами будет более тщательным. Представители инспекции заявили, что особое внимание уделят наиболее проблемным местам.

Кроме того, недавно в Кронштадте на Цитадельском шоссе рядом с городком «Остров фортов» открылась новая парковочная зона, рассчитанная почти на 200 автомобилей.

Она стала продолжением уже существующей стоянки на 163 места. Таким образом, обеспеченность машино-местами в этом районе заметно возросла.

Автор:
Юлия Аликова
Город
