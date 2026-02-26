Парковки для экскурсионок в Петербурге: строгий контроль и новые зоны перед сезоном

Перед началом высокого туристического сезона в Санкт-Петербурге состоялось совещание по обустройству парковок для автобусов с туристами. Информацию об этом предоставил Комитет по транспорту.
В обсуждении участвовали главы Комитета по транспорту, Комитета по развитию туризма и Городского центра управления парковками, а также туроператоры. Основной акцент сделали на выделении новых мест для экскурсионных автобусов.
Особо обсудили соблюдение ПДД. В Комитете по транспорту отметили, что стоянка и остановка под запрещающими знаками попадут под строгий контроль. Кроме того, проверят автобусы, оставляющие двигатели работать на длительных стоянках.
Условия для туристических автобусов в этом году остались прежними. Бесплатная парковка в платной зоне возможна на 52 адресах — всего около 260 мест.
Дополнительно предусмотрена бесплатная посадка и высадка пассажиров до 15 минут на стоянках в Петергофе и Кронштадте. За более продолжительную стоянку — почасовая тарификация по 150 рублей в час.