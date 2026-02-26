Не тыквы – а украшение участка: эти 5 сортов завалят урожаем с головы до ног – выглядят необычно и на вкус волшебны

Тыква – это не просто дачный овощ-гигант, который идет на каши и компоты. Есть интересные сорта тыкв с самыми разными формами и цветом, вкус которых варьируется от карамельного до орехового. Автор Дзен-канала «Наш уютный дом» рассказал про 5 высокоурожайных сортов тыкв с необычным вкусом и внешним видом.
«Мускатная»
Благодаря сладкой мякоти и уникальному аромату занимает верхнюю строчку нашего рейтинга. Отличается вытянутой формой, а ее корку легко обработать. Сорт неприхотлив в уходе, переносит транспортировку и отличается высокой урожайностью. При выращивании не забывайте почаще рыхлить почву и своевременно собирать зрелые плоды – если опоздаете, они станут несладкими, а корка одеревенеет.
«Амазонка»
Такие плоды вырастают маленькими и круглыми. Их обычно запекают в виде ломтиков или целиком, используют для начинок или добавляют в каши. Отличный сорт для владельцев маленьких участков – даже на небольшой территории он завалит вас урожаем.
При выращивании «Амазонки» регулярно рыхлите почву и избегайте переувлажнения, чтобы плоды не начали загнивать.
«Крошка»
Тыква полностью оправдывает свое название: вес плодов не превышает 1,5 кг, форма – округлая, корка – ярко-оранжевая и тонкая, поэтому их можно даже не очищать.
«Кустовая оранжевая»
Не требует большого пространства, дает стабильно высокий урожай, отличается насыщенным ореховым вкусом. Нередко ее используют для приготовления крем-супов и рагу.
«Атлант»
Если вы хотите поразить своих соседей тыквами-гигантами, этот сорт для вас. Плоды вырастают весом около 35 кг – всеобщее восхищение гарантированно! Мякоть толстая и сладкая, цвет – насыщенно-оранжевый, с одного куста можно собрать около 500 кг плодов. Сорт устойчив к насекомым-вредителям и дождливой прохладной погоде. Мякоть используют для супов, фарширования или тыквенного пюре.
