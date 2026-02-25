Городовой / Полезное / Дачники миллионами допускают эту ошибку: вот почему нельзя закапывать скорлупу в почву – вместо пользы только вред
Дачники миллионами допускают эту ошибку: вот почему нельзя закапывать скорлупу в почву – вместо пользы только вред

Опубликовано: 25 февраля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Дачники миллионами допускают эту ошибку: вот почему нельзя закапывать скорлупу в почву – вместо пользы только вред
Дачники миллионами допускают эту ошибку: вот почему нельзя закапывать скорлупу в почву – вместо пользы только вред
Legion-Media
Эксперт рассказал, почему нельзя просто так взять и закопать скорлупу в почву

Состав яичной скорлупы на 95% состоит из кальция – плотного соединения, которое растворяется крайне медленно. Если вы просто закопаете скорлупу в почву, кислоты и микрофлора грунта будут перерабатывать ее в течение нескольких лет – на текущий урожай это не окажет никакого влияния. А если вы закопаете ее под растения, которые предпочитают кислую почву (картофель, клюква, голубика), то только навредите им.

По словам автора Дзен-канала «Волжский сад», правильная подготовка скорлупы к последующему удобрению земли включает такие этапы:

  1. Хорошо промыть скорлупу от вареных яиц под под холодной водой (остатки белка привлекают насекомых-вредителей и запускают процессы гниения).
  2. Разложить ее на противне и прокалить в течение 10 минут в нагретой до 100 °C духовке.
  3. Измельчить скорлупу в кофемолке или механической мясорубке до состояния муки.

Где и как использовать яичную скорлупу

Перемолотую в муку скорлупу используют разными способами. Так, чтобы защитить баклажаны, перцы и томаты от вершинной гнили, в каждую посадочную лунку добавляйте 2 ст. л. муки, предварительно перемешав ее с почвой и компостом.

Также скорлупная мука подходит и для компоста: она обогащает его кальцием и нормализует кислотность.

Внимание! Использовать муку от яичной скорлупы в качестве дренажа для горшков нельзя, иначе грунт может закиснуть.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как правильно поливать морковь.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
