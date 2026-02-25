От Лахты до Горской: как М-32 меняет транспортный каркас Петербурга

В северной части Петербурга активно строят ключевой инфраструктурный проект — магистраль М-32. Она входит в один из десяти приоритетов развития города: «Удобный общественный транспорт».
Главные усилия сейчас сосредоточены на возведении транспортной развязки с Приморским шоссе у Лахта-центра — рабочие завершают установку металлических конструкций для первого съезда.
Балки уже закреплены на всех возможных опорах, что позволило сформировать контур будущего объекта, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Развязка М-32 будет двухуровневой, с восемью съездами и путепроводом над путями Сестрорецкого направления. Общая длина с учетом всех элементов и стыковки с Приморским шоссе — 4,2 км. Это свыше половины всей трассы М-32 (7,73 км).
«Магистраль М-32 откроет жителям Приморского района выезд на Приморское шоссе в зоне Лахтинского разлива в обход железнодорожного переезда у станции «Ольгино». Это позволит перераспределить потоки, снизить нагрузку на переезд, уменьшить количество заторов и аварийных ситуаций», — подчеркнул губернатор.
Вместе с будущими М-49 и М-1 она станет частью транспортного скелета, облегчающего связь северных районов с остальным городом и доступ к круглогодичному курорту "Санкт-Петербург Марина" в Горской.
Александр Беглов напомнил, что мегапроект в Горской запущен по поручению президента России. Город уже разрабатывает коллектор для подключения курорта к системе канализации и очистки стоков.
Федеральный бюджет выделил средства на его строительство на льготных условиях.
Магистраль М-32 предусматривает удобства для пешеходов: просторные тротуары, велотрассу, 15 остановочных павильонов и отдельное освещение для дорог и пешеходных зон.
К февралю 2026 года развязка готова примерно на 30%. Из 23 опор построено 17, еще три в процессе.
Для установки новых опор пришлось реконструировать 443 метра Приморского шоссе и сдвинуть русло движения. Далее монтируют пролеты главного хода и съездов, строят подходы к Приморскому шоссе.