Городовой / Город / От Лахты до Горской: как М-32 меняет транспортный каркас Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
7 причин образования пустоцветов у огурцов: исправить ситуацию легко – зеленцы попрут как ненормальные Полезное
Самый тихий регион России: Ленобласть на 20% безопаснее страны Город
Отучаем кошку кусаться - эти приемы работают безотказно: без запугивания и наказания питомца Полезное
Рассада станет мощной и крепкой: 2 шт. в воду – и томаты с перцами окрепнут на глазах – будут толще пальца Полезное
Исаакиевский собор на пляже: курьёз с афишей американских гонок Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

От Лахты до Горской: как М-32 меняет транспортный каркас Петербурга

Опубликовано: 25 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
От Лахты до Горской: как М-32 меняет транспортный каркас Петербурга
От Лахты до Горской: как М-32 меняет транспортный каркас Петербурга
Global Look Press / Oleg Spiridonov / Business Online
Двухуровневая транспортная развязка магистрали М-32 будет включать восемь съездов и путепровод через железнодорожные пути.

В северной части Петербурга активно строят ключевой инфраструктурный проект — магистраль М-32. Она входит в один из десяти приоритетов развития города: «Удобный общественный транспорт».

Главные усилия сейчас сосредоточены на возведении транспортной развязки с Приморским шоссе у Лахта-центра — рабочие завершают установку металлических конструкций для первого съезда.

Балки уже закреплены на всех возможных опорах, что позволило сформировать контур будущего объекта, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Развязка М-32 будет двухуровневой, с восемью съездами и путепроводом над путями Сестрорецкого направления. Общая длина с учетом всех элементов и стыковки с Приморским шоссе — 4,2 км. Это свыше половины всей трассы М-32 (7,73 км).

«Магистраль М-32 откроет жителям Приморского района выезд на Приморское шоссе в зоне Лахтинского разлива в обход железнодорожного переезда у станции «Ольгино». Это позволит перераспределить потоки, снизить нагрузку на переезд, уменьшить количество заторов и аварийных ситуаций», — подчеркнул губернатор.

Вместе с будущими М-49 и М-1 она станет частью транспортного скелета, облегчающего связь северных районов с остальным городом и доступ к круглогодичному курорту "Санкт-Петербург Марина" в Горской.

Александр Беглов напомнил, что мегапроект в Горской запущен по поручению президента России. Город уже разрабатывает коллектор для подключения курорта к системе канализации и очистки стоков.

Федеральный бюджет выделил средства на его строительство на льготных условиях.

Магистраль М-32 предусматривает удобства для пешеходов: просторные тротуары, велотрассу, 15 остановочных павильонов и отдельное освещение для дорог и пешеходных зон.

К февралю 2026 года развязка готова примерно на 30%. Из 23 опор построено 17, еще три в процессе.

Для установки новых опор пришлось реконструировать 443 метра Приморского шоссе и сдвинуть русло движения. Далее монтируют пролеты главного хода и съездов, строят подходы к Приморскому шоссе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью