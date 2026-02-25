Какова площадь и глубина Ладожского озера?

Площадь Ладожского озера вместе с островами около 18 300 км², наибольшая глубина — 230 м.

Ладожское озеро — крупнейшее пресноводное озеро в Европе, расположенное на границе Карелии и Ленинградской области. Его площадь без островов составляет 17 870 км², а с островами — около 18 300 км². Наибольшая глубина достигает 230 м в северной части, к западу от острова Валаам. Средняя глубина озера — около 50 м.

Интересные факты

Метеоритная теория происхождения. Существует гипотеза, что Ладожское озеро образовалось около 40 тысяч лет назад после падения огромного метеорита. Согласно этой версии, северная часть озера — кратер взрыва, а южная — кальдера (циркообразная котловина). В почве обнаружены базальт и импактиты (космогенные горные породы), что косвенно подтверждает эту теорию.

Шхеры и острова. В озере более 600 островов, образующих шхеры — скалистые островки с узкими проливами. Среди них — знаменитые Валаамский архипелаг и остров Коневец с монастырями.

Баррантиды. С 1990-х годов на Ладоге фиксируют странные подводные звуки: гул, вибрации, «кипение воды». Это явление называют баррантидами. Оно возникает даже в безветренную погоду, и его происхождение до сих пор не объяснено полностью.

Дорога жизни. Во время Великой Отечественной войны Ладожское озеро стало спасительным путём для блокадного Ленинграда. По льду озера была проложена «Дорога жизни», по которой в город доставляли продовольствие, а из него эвакуировали людей. С 1941 по 1943 год по Ладоге в Ленинград доставили более 1,5 млн тонн грузов и вывезли свыше 1,3 млн человек.

Уникальная фауна. В Ладожском озере обитает кольчатая нерпа — редкий вид, который обычно встречается в морской среде. Также здесь водятся ладожский рипус (рыба, не встречающаяся больше нигде), волховский сиг с тремя линиями костей в спинке и четырёхрогий бычок — реликт ледниковой эпохи.

Климат и погода. Ладожское озеро находится под влиянием Арктики, поэтому оно холодное круглый год. Зимой почти полностью покрывается льдом, а летом температура воды редко превышает +18 °C. Штормы на озере — нередкое явление, высота волн может достигать 6 м.

