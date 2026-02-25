100 г в воду - и орхидея идет на рекорд по цветению: выдает бутоны пачками, один другого краше

Орхидеи в природе всегда красиво цветут, что связано с достаточным получением питательных веществ. Подкормки для комнатного цветка не просто важны, а жизненно необходимы. В домашних условиях орхидея растет в субстрате, поэтому она не может получать питание, как обычные цветы.
Блогер Марина Жукова добилась постоянного цветения орхидеи с помощью народной подкормки, на которую не придется тратиться. Для ее приготовления понадобится:
- кофейный жмых – 100 г;
- вода – 3 литра.
Используем для подкормки только воду комнатной температуры, которая успела отстояться. Добавляем в нее кофейные остатки, накрываем марлей и оставляем минимум на 5 часов. Далее обязательно процеживаем настой через мелкое сито.
Полив орхидеи
«Если у вас субстрат состоит из коры и торфа, то достаточно пролить его кофейной подкормкой, дать жидкости стечь в таз и поставить горшок на место. Если субстрат полностью состоит из коры, то горшок необходимо замочить в настое на 10-15 минут», - сообщает Марина Жукова.
Подкормку нельзя использовать слишком часто, поэтому будет достаточно одного внесения в месяц.
Совет блогера:
«Кофейный жмых не выбрасывайте, складывайте в пакет и предварительно сушите его перед использованием. Он очень быстро плесневеет, даже если хранить его в холодильнике».
