100 г в воду - и орхидея идет на рекорд по цветению: выдает бутоны пачками, один другого краше
100 г в воду - и орхидея идет на рекорд по цветению: выдает бутоны пачками, один другого краше

Опубликовано: 25 февраля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как подкармливать орхидею для буйного цветения

Орхидеи в природе всегда красиво цветут, что связано с достаточным получением питательных веществ. Подкормки для комнатного цветка не просто важны, а жизненно необходимы. В домашних условиях орхидея растет в субстрате, поэтому она не может получать питание, как обычные цветы.

Блогер Марина Жукова добилась постоянного цветения орхидеи с помощью народной подкормки, на которую не придется тратиться. Для ее приготовления понадобится:

  • кофейный жмых – 100 г;
  • вода – 3 литра.

Используем для подкормки только воду комнатной температуры, которая успела отстояться. Добавляем в нее кофейные остатки, накрываем марлей и оставляем минимум на 5 часов. Далее обязательно процеживаем настой через мелкое сито.

Полив орхидеи

«Если у вас субстрат состоит из коры и торфа, то достаточно пролить его кофейной подкормкой, дать жидкости стечь в таз и поставить горшок на место. Если субстрат полностью состоит из коры, то горшок необходимо замочить в настое на 10-15 минут», - сообщает Марина Жукова.

Подкормку нельзя использовать слишком часто, поэтому будет достаточно одного внесения в месяц.

Совет блогера:

«Кофейный жмых не выбрасывайте, складывайте в пакет и предварительно сушите его перед использованием. Он очень быстро плесневеет, даже если хранить его в холодильнике».

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
