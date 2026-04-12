Не только Чижик-Пыжик: где загадать желание в Петербурге — тайные места, где скрываются легенды

Топ-5 мест в Санкт-Петербурге, где можно загадать желание

Санкт-Петербург - город исполнения желаний. Но чтобы мечты действительно сбывались, загадывать желания нужно в определенных местах. Самое известное - Чижик-Пыжик. Бросьте рядом монетку - и ожидайте исполнения. Но загадочной способностью воплощать в жизнь мечты славится не только этот миниатюрный городской талисман, но и другие объекты.

Расскажем о локациях Питера, которые пользуются у горожан и туристов особенной популярностью за свою способность таинственным образом исполнять любые желания.

Семимостье

Это место расположено на слиянии каналов Грибоедова и Крюкова. Отсюда разворачивается потрясающий вид на семь мостов Санкт-Петербурга: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилевский, Кашин и сам Пикалов. У питерцев есть примета, что если с этого места 7 июля в 7 часов вечера по очереди посмотреть на все мосты и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Грифоны на Университетской набережной

Изначально эти статуи служили охраной пирса на набережной, но сегодня вокруг них витают легенды. Так, считается, что левый грифон (если стоять лицом к Неве) - это посредник в мире желаний. Если погладить его по голове, засунуть руку в пасть и прошептать о своем желании, то оно сбудется. Особой энергетикой и действием обладает ритуал, проведенный в ночное время.

Поцелуев мост

Свое название переправа получила в честь купца Никифора Поцелуева, однако народ по своему воспринял это наименование, и теперь мост превратился в место свиданий и прощаний. Уже много лет у молодожен существует традиция целоваться при переходе через этот мост. Если загадать общее желание о вечной любви и счастливой семейной жизни, то оно непременно исполнится.

Памятник зайцу на Иоанновском мосту

Скульптура зайца стала символом связи с природой. Эта фигура пользуется особой популярностью у туристов. Существует примета, что если попасть монеткой на деревянное основание у ног зайца, то сбудется любая мечта.

Памятник бродячей собаке Гаврюше

Собака Гаврюша, жившая в центре города много лет, стала символом преданности и дружбы. Питерцы так полюбили животное, что в 2001 году городскому питомцу установили памятник. В бронзовом обличии Гаврюша продолжает радовать горожан и гостей города и исполнять желания. В основном эти мечты связаны с помощью в учебе. Чтобы успешно сдать экзамен или написать контрольную работу, Гаврюшу нужно погладить.

