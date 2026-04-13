Штрафы в 100 тысяч и нейросети меняют облик Петербурга

С 6 по 11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась XI «Неделя чистоты» как часть весеннего месячника по благоустройству, и ГАТИ опубликовала итоги.
Мониторинг традиционно включал фасады нежилых зданий, рекламные конструкции, элементы улично-дорожной сети, нестационарные торговые точки и рабочие зоны. Масштаб акции ежегодно увеличивается.
Результаты проверок
Инспекторы осмотрели 1798 объектов — на 38% больше, чем в 2025 году (1300 объектов), и почти вдвое больше, чем в 2024-м (1000 объектов). Выявлено 329 нарушений благоустройства, против 220 годом ранее. Рост связан с большим числом проверок.
Устранение нарушений
За время акции устранили 180 нарушений — свыше половины от общего количества. Собственники быстро реагируют на предписания инспекторов, приводя в порядок фасады и прилегающие участки.
Оставшиеся 149 случаев требуют капитального ремонта и остаются под контролем ГАТИ.
Роль нейросетей
Нейросетевые системы «Городовой» вновь зафиксировали граффити на фасадах нежилых зданий, где проблемы уже отмечались ранее.
По этим случаям выписано 20 постановлений. Повторная фиксация дает собственнику две недели на ликвидацию, в случае игнорирования следует штраф в 100 тысяч рублей.
В пресс-службе ГАТИ заявили, что ежегодное расширение проверок, быстрое реагирование и неизбежность санкций за бездействие способствуют росту ответственности собственников.
Устранение дефектов превращается в привычку, улучшая внешний вид города.