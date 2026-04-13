"Жемчужина застолья": салат, который гости съедают первым и вечно просят рецепт

Это блюдо — обязательный гость на всех семейных праздниках.

Рецептом сытного салата поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".

Ингредиенты

куриное филе — 300 г, яйца — 4 шт., сыр твёрдый — 150 г, грецкие орехи — 80-100 г, чернослив без косточек — 120 г, чеснок — 1-2 зубчика, майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала я подготавливаю куриное филе. Отвариваю его в подсоленной воде в течение 20-25 минут после закипания. Затем оставляю мясо остывать прямо в бульоне. Остывшее филе нарезаю небольшими кубиками.

Яйца отвариваю вкрутую около 10 минут, после чего охлаждаю их в холодной воде, очищаю и натираю на крупной тёрке.

Твёрдый сыр также натираю на крупной тёрке. Грецкие орехи слегка подсушиваю на сухой сковороде в течение 3 минут, чтобы раскрыть их аромат, затем измельчаю ножом.

Чернослив заливаю горячей водой на 5 минут, чтобы он стал мягким. После этого обсушиваю его бумажным полотенцем и нарезаю мелкими кусочками.

Для заправки пропускаю чеснок через пресс и смешиваю его с майонезом до однородности. Если предпочитаете более мягкий вкус, чеснок можно не добавлять.

Салат собираю слоями на плоском блюде или в кулинарном кольце: курица с майонезом, натертые яйца с майонезом, чернослив, затем тётрый сыр с майонезом и сверху измельчённые грецкие орехи.

Примерное время приготовления: 30 минут

