Рецепт гранатового соуса для шашлыка - с ним мясо становится вкуснее: актуально для майских праздников

На майских праздниках принято жарить шашлыки, ведь в этот период уже наблюдается комфортная температура воздуха для нахождения на природе. Большое значение в этом деле имеет не только сам шашлык, но и соус. Портал «Городовой» предлагает обратить внимание на рецепт гранатового соуса. Он идеально подходит к любому мясу.
Ингредиенты:
- Гранатовый сок – 500 мл;
- соус барбекю – 250 г;
- черный перец и соль – по вкусу;
- сок лимона – по вкусу;
- сахар – по вкусу.
Приготовление:
Перелейте сок в сотейник, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите температуру, уваривайте напиток в течение 15 минут. После этого добавьте соус барбекю, готовьте еще 2-3 минуты до загустения.
Добавьте перец, соль, сахар и лимонный сок. Ориентируйтесь на свой вкус. Дайте соусу остыть до комнатной температуры, после чего переложите его в отдельную емкость и поставьте в холодильник. Подавать его нужно в охлажденном виде.
Гранатовый соус прекрасно сочетается со свининой, курицей, говядиной и бараниной. Он не перебивает вкус мяса, а идеально дополняет его.
Отзывы хозяек:
«Я добавляю в такой соус немного красного перца, от этого он становится еще более вкусным».
«Готовлю этот соус не только для шашлыка. Он прекрасно сочетается с картошкой и мясными блюдами, которые были сделаны не на мангале».
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить маринад для свиного шашлыка.