Рецепт гранатового соуса для шашлыка - с ним мясо становится вкуснее: актуально для майских праздников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какие факультеты есть в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге? Учеба
Как лучше покупать Geely Monjaro – у дилера или через параллельный импорт: стоит ли рисковать ради 1 млн рублей Полезное
Орнитологи объяснили, чем опасны голуби на балконе и как их прогнать – 4 способа Полезное
Охота на подделки: Петербург усиливает проверки молочки в магазинах Город
Посадил и забыл: как вырастить горох с максимальным урожаем без лишних хлопот Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Рецепт гранатового соуса для шашлыка - с ним мясо становится вкуснее: актуально для майских праздников

Опубликовано: 13 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить соус из гранатового сока для шашлыка

На майских праздниках принято жарить шашлыки, ведь в этот период уже наблюдается комфортная температура воздуха для нахождения на природе. Большое значение в этом деле имеет не только сам шашлык, но и соус. Портал «Городовой» предлагает обратить внимание на рецепт гранатового соуса. Он идеально подходит к любому мясу.

Ингредиенты:

  • Гранатовый сок – 500 мл;
  • соус барбекю – 250 г;
  • черный перец и соль – по вкусу;
  • сок лимона – по вкусу;
  • сахар – по вкусу.

Приготовление:

Перелейте сок в сотейник, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите температуру, уваривайте напиток в течение 15 минут. После этого добавьте соус барбекю, готовьте еще 2-3 минуты до загустения.

Добавьте перец, соль, сахар и лимонный сок. Ориентируйтесь на свой вкус. Дайте соусу остыть до комнатной температуры, после чего переложите его в отдельную емкость и поставьте в холодильник. Подавать его нужно в охлажденном виде.

Гранатовый соус прекрасно сочетается со свининой, курицей, говядиной и бараниной. Он не перебивает вкус мяса, а идеально дополняет его.

Отзывы хозяек:

«Я добавляю в такой соус немного красного перца, от этого он становится еще более вкусным».

«Готовлю этот соус не только для шашлыка. Он прекрасно сочетается с картошкой и мясными блюдами, которые были сделаны не на мангале».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить маринад для свиного шашлыка.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью