Рецепт маринада для шашлыка из свинины - мясо останется сочным и мягким: идеально для майских праздников

Приближается шашлычный сезон, поэтому многие люди уже сейчас находятся в поисках подходящего маринада. Вариантов много, но важно подобрать тот, который сделает мясо не только вкусным, но и мягким, сочным. Портал «Городовой» рассказал об одном из таких рецептов.
Ингредиенты:
- свинина – 1,5 кг;
- горчица – 4 столовые ложки;
- соевый соус – 4 столовые ложки;
- лук репчатый – 2 штуки;
- соль – по вкусу.
Приготовление:
Подготовьте мясо, нарежьте его на одинаковые кусочки. Кубики не должны быть слишком крупными, иначе мясо плохо прожарится. Почистите репчатый лук, измельчите его, немного помните руками, что позволит лучше дать сок.
В отдельной емкости смешайте соль, соевый соус и горчицу. Переложите ингредиенты к мясу, добавьте лук и тщательно перемешайте. Каждый кусочек мяса должен быть обмазан маринадом. Поставьте шашлык в холодильник минимум на 5 часов. Мясо станет более сочным и нежным, если оставить его в таком виде на ночь.
После этого очистите кусочки свинины от лука. Теперь можно приступать к жарке шашлыка. Его допускается готовить как на шампурах, так и на решетке. Угли не должны быть слишком раскалены, иначе мясо может пригореть.
Отзывы хозяек:
«Готовлю этот шашлык постоянно, от остальных рецептов отказалась. Соль не добавляю вообще, просто лью побольше соевого соуса».
«К этому шашлыку идеально подходит красный соус на основе острого перца, томатной пасты и трав. Всем советую».
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить помидорную закуску для шашлыка.