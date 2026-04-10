Рецепт маринада для шашлыка из свинины - мясо останется сочным и мягким: идеально для майских праздников

Опубликовано: 10 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Рецепт маринада для шашлыка из свинины - мясо останется сочным и мягким: идеально для майских праздников
Рецепт маринада для шашлыка из свинины - мясо останется сочным и мягким: идеально для майских праздников
Как приготовить маринад для свиного шашлыка

Приближается шашлычный сезон, поэтому многие люди уже сейчас находятся в поисках подходящего маринада. Вариантов много, но важно подобрать тот, который сделает мясо не только вкусным, но и мягким, сочным. Портал «Городовой» рассказал об одном из таких рецептов.

Ингредиенты:

  • свинина – 1,5 кг;
  • горчица – 4 столовые ложки;
  • соевый соус – 4 столовые ложки;
  • лук репчатый – 2 штуки;
  • соль – по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте мясо, нарежьте его на одинаковые кусочки. Кубики не должны быть слишком крупными, иначе мясо плохо прожарится. Почистите репчатый лук, измельчите его, немного помните руками, что позволит лучше дать сок.

В отдельной емкости смешайте соль, соевый соус и горчицу. Переложите ингредиенты к мясу, добавьте лук и тщательно перемешайте. Каждый кусочек мяса должен быть обмазан маринадом. Поставьте шашлык в холодильник минимум на 5 часов. Мясо станет более сочным и нежным, если оставить его в таком виде на ночь.

После этого очистите кусочки свинины от лука. Теперь можно приступать к жарке шашлыка. Его допускается готовить как на шампурах, так и на решетке. Угли не должны быть слишком раскалены, иначе мясо может пригореть.

Отзывы хозяек:

«Готовлю этот шашлык постоянно, от остальных рецептов отказалась. Соль не добавляю вообще, просто лью побольше соевого соуса».

«К этому шашлыку идеально подходит красный соус на основе острого перца, томатной пасты и трав. Всем советую».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить помидорную закуску для шашлыка.

Автор:
Полина Аксенова
