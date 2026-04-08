Вкуснейшая помидорная закуска к шашлыкам и картошке: взрыв вкуса всего за 15 минут

Эти помидоры получаются сочными, ароматными и с ярким пряным вкусом. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Кулинарные записки обо всём"
Ингредиенты
помидоры — 5 шт., чеснок — 5 зубчиков, болгарский перец — 1 шт., красный лук — 1 шт., соль — 1 ч. л., чёрный перец — 1 ч. л., растительное масло — 4 ст. л., яблочный уксус — 1 ст. л., петрушка — по вкусу
Приготовление
Сначала измельчаю в блендере болгарский перец, чеснок и лук до однородной ароматной массы. Добавляю соль, чёрный перец, уксус и растительное масло, всё хорошо перемешиваю. Мелко нарезаю петрушку и соединяю с приготовленной заправкой.
Помидоры мою и нарезаю аккуратными дольками, стараясь сохранить форму. Аккуратно перемешиваю помидоры с пряным соусом.
Накрываю и убираю в холодильник минимум на 1-3 часа, чтобы они хорошо пропитались.
Получается сочная, ароматная и очень вкусная закуска, которая идеально подходит к мясу и просто к хлебу.
Примерное время приготовления: 15 минут + 1-3 часа на настаивание
