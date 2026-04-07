Беру обычный батон и филе минтая: готовлю сочную вкуснятину, которую сметают со стола
Беру обычный батон и филе минтая: готовлю сочную вкуснятину, которую сметают со стола

Опубликовано: 7 апреля 2026 22:31
 Проверено редакцией
Беру обычный батон и филе минтая: готовлю сочную вкуснятину, которую сметают со стола
Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка.

Рецептом нежной закуски с минтаем поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".

Ингредиенты

батон — 1 шт., филе минтая — 300 г, лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., молоко — 2 ст. л., сыр — 50 г, майонез — 1 ст. л., укроп — по вкусу, соль — по вкусу, специи — по вкусу

Приготовление

Сначала нарезаю филе минтая небольшими кубиками, предварительно убрав кожу и кости. Лук мелко режу и добавляю к рыбе. Туда же отправляю соль, специи и майонез, всё тщательно перемешиваю.

Батон нарезаю на ломтики толщиной около 1-1,5 см и слегка прижимаю мякиш, формируя углубление. В миске взбиваю яйцо с молоком и смазываю этой смесью кусочки батона — благодаря этому они получаются мягкими и сочными.

Выкладываю рыбную начинку на каждый кусочек. Отправляю в разогретую до 180°C духовку примерно на 20-25 минут.

Затем достаю, посыпаю тёртым сыром и возвращаю в духовку ещё на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Готовую закуску посыпаю свежим укропом и подаю к столу.

Примерное время приготовления: 30 минут.

Автор:
Александр Асташкин
