Нарядная закуска из крекеров, которая стала царицей стола: улетает за секунду

Рецептом нежной, сытной и очень интересной закуски поделилась автор Дзен-канала "Дом, милый дом".
Ингредиенты
крекеры несладкие — 1,5 упаковки, горбуша консервированная — 1 банка, яйца — 5 шт., сыр твёрдый — 100 г, зелёный лук — 1 пучок, майонез — по вкусу
Приготовление
Сначала выкладываю слой крекеров на дно формы или блюда. Яичные белки отделяю от желтков, измельчаю и смешиваю с майонезом. Выкладываю поверх крекеров и разравниваю.
Сверху снова кладу слой крекеров. Горбушу разминаю вилкой и распределяю по крекерам, посыпаю нарезанным зелёным луком.
Делаю ещё один слой крекеров. Сыр натираю на тёрке, смешиваю с небольшим количеством майонеза и выкладываю сверху.
Снова накрываю крекерами и смазываю майонезом. Желтки крошу и посыпаю верхний слой.
Убираю закуску в холодильник на несколько часов, чтобы слои пропитались и стали мягкими.
Перед подачей нарезаю на порции.
Примерное время приготовления: 20 минут
