Нарядная закуска из крекеров, которая стала царицей стола: улетает за секунду

Опубликовано: 7 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Необычная закуска, которая больше напоминает слоёный торт.

Рецептом нежной, сытной и очень интересной закуски поделилась автор Дзен-канала "Дом, милый дом".

Ингредиенты

крекеры несладкие — 1,5 упаковки, горбуша консервированная — 1 банка, яйца — 5 шт., сыр твёрдый — 100 г, зелёный лук — 1 пучок, майонез — по вкусу

Приготовление

Сначала выкладываю слой крекеров на дно формы или блюда. Яичные белки отделяю от желтков, измельчаю и смешиваю с майонезом. Выкладываю поверх крекеров и разравниваю.

Сверху снова кладу слой крекеров. Горбушу разминаю вилкой и распределяю по крекерам, посыпаю нарезанным зелёным луком.

Делаю ещё один слой крекеров. Сыр натираю на тёрке, смешиваю с небольшим количеством майонеза и выкладываю сверху.

Снова накрываю крекерами и смазываю майонезом. Желтки крошу и посыпаю верхний слой.

Убираю закуску в холодильник на несколько часов, чтобы слои пропитались и стали мягкими.

Перед подачей нарезаю на порции.

Примерное время приготовления: 20 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Семёновна".

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
