Жетон метро, старые часы и «Алые паруса»: что Петербург спрятал в капсулах времени для потомков
В Петербурге решили передать привет потомкам. В Мариинском дворце только что закончили реставрировать главную Парадную лестницу. Это событие решили отметить красиво — заложили капсулу, которую вскроют в 2126 году.
В стальной коробке собрали всё, чем живет современный Петербург. Там лежит обычный жетон и схема метро (интересно, как оно будет выглядеть через сто лет?), символика «Зенита» и даже модель подводной лодки «Лада».
Не забыли и про романтику: внутрь положили крошечную копию брига «Алые паруса», сообщил спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский.
Что еще внутри:
- Послания от нынешних ветеранов и молодежи.
- Значок к 80-летию Победы.
- Письмо о том, как мы сегодня любим этот город и каким хотим видеть его в будущем.
Личная история на Биржевом мосту
Еще одна капсула «поселилась» в конструкциях Биржевого моста в 2022 году. Здесь сроки скромнее — ее вскроют через 50 лет.
У этой капсулы очень трогательная история. Вскрывать её будет Екатерина — дочь начальника бригады «Мостотреста».
Сейчас она еще совсем юная, а через полвека именно ей выпадет честь достать послание, которое закладывал её отец вместе с губернатором.
Что положили в эту капсулу:
- Старые часы механиков. По ним сверяли время разводки моста десятилетиями.
- Памятные медали.
- Детский рисунок петербурженки Ани Канарчук.
