Жетон метро, старые часы и «Алые паруса»: что Петербург спрятал в капсулах времени для потомков
Жетон метро, старые часы и «Алые паруса»: что Петербург спрятал в капсулах времени для потомков

Опубликовано: 27 мая 2026 19:24
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Церемония прошла после презентации отреставрированной Парадной лестницы в Мариинском дворце.

В Петербурге решили передать привет потомкам. В Мариинском дворце только что закончили реставрировать главную Парадную лестницу. Это событие решили отметить красиво — заложили капсулу, которую вскроют в 2126 году.

В стальной коробке собрали всё, чем живет современный Петербург. Там лежит обычный жетон и схема метро (интересно, как оно будет выглядеть через сто лет?), символика «Зенита» и даже модель подводной лодки «Лада».

Не забыли и про романтику: внутрь положили крошечную копию брига «Алые паруса», сообщил спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

Что еще внутри:

  • Послания от нынешних ветеранов и молодежи.
  • Значок к 80-летию Победы.
  • Письмо о том, как мы сегодня любим этот город и каким хотим видеть его в будущем.

Личная история на Биржевом мосту

Еще одна капсула «поселилась» в конструкциях Биржевого моста в 2022 году. Здесь сроки скромнее — ее вскроют через 50 лет.

У этой капсулы очень трогательная история. Вскрывать её будет Екатерина — дочь начальника бригады «Мостотреста».

Сейчас она еще совсем юная, а через полвека именно ей выпадет честь достать послание, которое закладывал её отец вместе с губернатором.

Что положили в эту капсулу:

  • Старые часы механиков. По ним сверяли время разводки моста десятилетиями.
  • Памятные медали.
  • Детский рисунок петербурженки Ани Канарчук.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в метро запустили специальный юбилейный жетон.

