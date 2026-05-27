При появлении 2-го и 4-го листа гладиолусам – обязательно: цвести будут, как в последний раз – бутоны размером с граммофон
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по достижению обильного цветения гладиолусов. В июне, в период заложения бутонов, растениям требуется дополнительное питание. Специалист рекомендует использовать раствор, состоящий из мочевины, сульфата калия и воды.
Как приготовить раствор
Для приготовления средства соедините 1 столовую ложку мочевины, 1,5 столовых ложки сульфата калия и 10 литров воды. Полученную смесь тщательно перемешайте и внесите под корень растений. Такая подкормка эффективна на стадии появления второго листа.
Последующие подкормки
При формировании четвёртого листа применять нужно уже иную формулу подкормки: 30 граммов мочевины, 30 граммов сульфата калия на 10 литров воды. После тщательного перемешивания раствор перелейте в распылитель и произведите опрыскивание листьев гладиолусов.
Правильный уход обеспечит формирование пышных и привлекательных соцветий.
