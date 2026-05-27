При появлении 2-го и 4-го листа гладиолусам – обязательно: цвести будут, как в последний раз – бутоны размером с граммофон

Опубликовано: 27 мая 2026 19:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как удобрить гладиолусы для пышного цветения

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по достижению обильного цветения гладиолусов. В июне, в период заложения бутонов, растениям требуется дополнительное питание. Специалист рекомендует использовать раствор, состоящий из мочевины, сульфата калия и воды.

Как приготовить раствор

Для приготовления средства соедините 1 столовую ложку мочевины, 1,5 столовых ложки сульфата калия и 10 литров воды. Полученную смесь тщательно перемешайте и внесите под корень растений. Такая подкормка эффективна на стадии появления второго листа.

Последующие подкормки

При формировании четвёртого листа применять нужно уже иную формулу подкормки: 30 граммов мочевины, 30 граммов сульфата калия на 10 литров воды. После тщательного перемешивания раствор перелейте в распылитель и произведите опрыскивание листьев гладиолусов.

Правильный уход обеспечит формирование пышных и привлекательных соцветий.

Ранее мы рассказали, как бороться с одуванчиками на участке.

