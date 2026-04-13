На Средиземное море, но не в Турцию: куда полететь отдыхать в мае – райское местечко, которое влюбляет с первого вдоха

Не за горами майские праздники, и многие путешественники в этот период предпочитают брать отгулы или часть отпуска, чтобы полноценно отдохнуть. Куда можно полететь в мае вместо Турции или ОАЭ и сколько это будет стоить, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

По словам экспертов, спрос на отдых в Турции в этом году есть, но уже не массовый, как это было раньше. Люди стремятся увидеть что-то новое и при этом не переплатить. Все больше интереса у путешественников вызывает Египет, но не Шарм-эль-Шейх и Хургада, а совсем другой курорт, расположенный на берегу Средиземного моря. Его уже успели прозвать "египетскими Мальдивами".

Конечно, речь идет о регионе Эль-Аламейн. Это активно развивающийся премиальный курорт, где пляжный сезон длится с мая по октябрь.

Отели

Отели в Эль-Аламейне в основном 4* и 5*. Из международных сетей здесь работают Rixos, Jaz и Gewan. Гостиничный фонд небольшой, при этом упор сделан на качественные "пятерки" с системой "все включено", которые довольно быстро заселяются.

Пляжи и природа

Больше всего в Эль-Аламейне путешественникам нравятся пляжи: с мелким белоснежным песком, пологим входом и бирюзовой водой. Именно поэтому курорт называют "египетскими Мальдивами".

Как добраться до курорта

Сначала нужно долететь до Каира. Из Москвы время в пути составит 5,5 часов. Затем до отеля в Эль-Аламейне предоставляется трансфер. Поездка займет еще 3-4 часа.

Экскурсии

Можно отправиться в Александрию. Время в пути составит буквально 1,5 часа. Некоторые путешественники заказывают экскурсионную программу в Каир. На дорогу уходит 4 часа.

Стоимость тура

Цены на путевки в Эль-Аламейн начинаются от 183 000 рублей на неделю с размещением в 5-звездочном отеле на двоих. В стоимость тура включено питание. Может показаться, что это дороже, чем в Турции. Но не стоит забывать, что в Эль-Аламейне нет бюджетных гостиниц. Здесь только отели премиум-класса с соответствующим уровнем сервиса.

