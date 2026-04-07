Ближе Таиланда, чище Байкала и гораздо дешевле Вьетнама: найдено райское местечко в РФ – идеальная замена Сочи и ОАЭ

Чем ближе к лету, тем сильнее хочется к морю: чтобы пляжи были песчаными и чистыми, вода – прозрачной, а отдых – комфортным и спокойным. Очень часто путешественники летят за этим в Таиланд или во Вьетнам, но, оказывается, есть курорт поближе, подешевле и почище.
Речь идет о бухте Триозерье. Это живописное место на побережье Японского моря. Находится в 40 километрах от Находки и в 250 километрах от Владивостока в окружении вековых скал и лесов. Свое название бухта получила от трех озер, которые находятся у берега среди сопок.
Распространенный миф
Многие считают, что в Приморском крае море холодное и купаться там не получится. Но это миф. Приморье находится на той же широте, что и Сочи. Летом тут тепло, хотя иногда бывают туманы и дожди. Да, в Сочи – климат субтропический, а в Приморском крае – умеренно муссонный. Но все же это южный регион, а не северный, как Камчатский край или Чукотка.
Пляжный сезон здесь открывается в конце июня и завершается в середине сентября. Температура воды в это время достигает +27 градусов, что очень комфортно для купания.
Пляж и природа в Триозерье
Вода в бухте Триозерье настолько прозрачная и чистая, что можно с легкостью наблюдать за проплывающими мимо рыбками. Вход в море пологий, удобный, пляж состоит из мелкого золотистого песка. На берегу много замысловатых валунов, которые веками обтачивало море.
С бухты Триозерье открывается вид на островные скалы Крейсер, напоминающие большой корабль с парусами. Если пройти 3 километра, то можно попасть еще в одну бухту – Окуневую.
Питание в Триозерье
Еда здесь – отдельная песня. Устрицы, крабы, гребешки и мидии можно купить у местных рыбаков или выловить самим, а после приготовить прямо на берегу под шум прибоя и с видом на алый закат.
Как добраться до бухты Триозерье
Опытные путешественники советуют добираться до бухты на катере: это того стоит. Вид на сопки, скалы и сосны очаруют даже бывалых туристов. Кроме того, доехать до Триозерья можно на такси, арендованном автомобиле или заказать услугу трансфера при размещении на местной базе.
Альтернативные варианты
Если хочется чуть больше цивилизации, но без шума и суеты, то следует поехать на остров Русский. Туда приведет знаменитый мост, с которого открываются захватывающие дух виды. На острове можно найти и дикие пляжи, и дайвинг-центры.
Если не хочется выезжать за пределы Владивостока, то можно отдыхать на пляже Юбилейный. Он расположен в черте города, на западном побережье Японского моря.
Кроме того, самым популярным пляжем Владивостока считается Шамора. Побережье здесь простирается на несколько километров. Места есть даже в горячий сезон. На пляже работают кафе и водные аттракционы. Можно взять в аренду оборудование для дайвинга и серфинга и даже полетать на дельтаплане. Добраться до пляжа можно из центра Владивостока на автобусе № 28 и 72.
Личный опыт туристов
Путешественники, которым уже довелось побывать на пляже бухты Триозерье, оставляют об отдыхе только положительные отзывы:
"Море здесь не только бирюзовое, но местами просто кристально-прозрачное. А еще со всех сторон красивые сопки, леса с пышной зеленью, что добавляет красоты пейзажам".
"Очень классное место, великолепный пляж, красивый кварцевый песок, лазурная вода! Есть дома отдыха с домиками и местами под палатки в аренду. Очень порадовали спокойствие и тишина. Есть туалеты, кафе и все необходимое, включая аренду сапов, есть покрытие мобильной сети".
"Бухта Триозерье в Приморском крае – место экологически чистое и очень живописное. Море прозрачное, пляжи чистые, с белоснежными песками. Бухту окружают сопки, покрытые густым лиственным лесом. Это одно из самых великолепных мест морского отдыха в Приморье".
