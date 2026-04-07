Всем, кто устал от суеты мегаполисов: 3 малых города России, где есть что посмотреть - тихо и красиво

Самые популярные города для внутреннего туризма - Москва, Питер, Казань. Большие города выглядят эффектно, но некоторым путешественникам нужны не благоустроенные шумные бульвары, а тихие улочки городов, где никто не спешит. Для тех, кому хочется почувствовать настоящую Россию — не парадную, а душевную, автор канала "Русская дорога" выбрал четыре маршрута.

Гороховец

Гороховец во Владимирской области — настоящая жемчужина для тех, кто устал от толп туристов. Судите сами: яркий деревянный модерн, 7 из 20 сохранившихся в России каменных палат XVII века — и всё это на высоком берегу Клязьмы. И главное — почти нет туристов.

"Хотя один мой подписчик с этим тезисом спорит, говорит, что во время его визита в Гороховец туристов было достаточно, но я был в Гороховце три раза и туриста не встретил ни одного!" - уверяет автор

Хотите уединения и настоящей старины без очередей — вам сюда.

Елабуга

Город, в котором чувствуется атмосфера уездного купеческого XIX века. Елабуга находится в Республике Татарстан. Далеко от Москвы и Питера, но это единственный уездный город, куда можно долететь на самолёте, в получасе езды есть аэропорт Бегишево (Нижнекамск).

Гулять по центральной улице Елабуги — это как путешествовать в прошлое. Купеческая застройка местами хорошо сохранилась, местами аккуратно обновлена. А для тех, кому прогулок мало, — множество музеев: художника Ивана Шишкина, поэта Марины Цветаевой, кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Все они жили в Елабуге. В городе есть знаменитое Чёртово городище — уцелевшая башня 1000-летней булгарской крепости.

Суздаль

Говоря о малых городах с историей, нельзя не вспомнить Суздаль. Именно с него в СССР начался туризм по историческим городам, здесь придумали легендарный маршрут «Золотое кольцо».

На небольшой площади находится две сотни памятников старины: монастыри, церкви и образцы светской архитектуры. Неудивительно, что туристов здесь действительно очень много. Поэтому автор советует приезжать сюда не в сезон и в будние дни, чтобы насладиться красотой без толп.

