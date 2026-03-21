Древний город на пути из варяг в греки, с XV века славится огурцами и прозрачной рекой - что посмотреть в Суздале

Суздаль - огуречная столица России, здесь можно попробовать варенье из этого овоща

Суздаль — один из древнейших городов России, первое упоминание его датировано 999 годом. Он возник как торгово-ремесленное и сельскохозяйственное поселение, а сегодня превратился в один из туристических центров страны, куда едут, чтобы поближе узнать об истории Древней Руси.

История Суздаля

Строительство города началось с возведения Кремля, который должен был защищать жителей от набегов. С трёх сторон защитой служили крутые берега реки Каменки. Каменка, согласно легенде, получила свое название за невероятную чистоту воды. В древние времена моряки с проплывающих кораблей различали камни под прозрачной водой. Сама река была важной частью знаменитого водного пути «из варяг в греки». Была полноводной и судоходной: через нее шли торговые суда на север и на Каспийское море. Суздаль благодаря своему расположению был крупным торговым центром, заморские купцы съезжались на ярмарку. Торговые ряды с давних времен сохранились и теперь.

Что посмотреть в Суздале: прогулка по Каменке

Суздаль не перестанет удивлять, даже если вы исходили его вдоль и поперёк. Спустившись от Кремля прямо к реке, можно дождаться речной трамвайчик или нарядную деревянную лодку и отправиться на речную прогулку.

С воды видны многие достопримечательности: древние церкви, Пятницкий и Входо-Иерусалимский храмы, Торговые ряды, купеческие улочки, живописные луга, цветы, птиц, пишет top-suzdal.ru.

Что посмотреть пешком

Пешая прогулка по Суздалю — это путешествие в глубину веков. Обязательные точки маршрута:

Суздальский Кремль с Рождественским собором и земляными валами

Спасо-Евфимиев монастырь — мощная крепость с уникальными фресками

Покровский монастырь, где в своё время находились в ссылке знатные русские женщины

Музей деревянного зодчества под открытым небом

Торговые ряды, где и сегодня можно прочувствовать атмосферу купеческого Суздаля

Улицы Толстого и Пушкинская с их тихими купеческими особняками

Что попробовать в Суздале

В Суздале можно попробовать блюда, которые готовят по старинным рецептам. В местных ресторанах и кафе гостям предложат:

Бычьи хвосты со шпинатом и сыром бри

Ягнёнка с печёной капустой

Жареные вареники со сладким огурцом и брусничной сметаной

Огурцы в Суздале можно пробовать бесконечно: соленые, сладкие, в виде соусов и варенья. Ведь Суздаль носит неофициальное звание огуречной столицы России. Еще в середине XV века, по мнению исследователей, огурец завезли в эти земли новгородцы. С тех пор в Суздале овощ прочно обосновался и стал настоящим брендом города. Здесь летом проводят целый фестиваль «Суздальский огурец», на котором можно попробовать самые разные сорта этого хрустящего продукта.

