Не город, а очарование русской провинции: его называют "ярославским Плесом" – уютный и красивый – где находится и куда сходить

Старинный город, основанный в 13 веке

В 308 километрах от Москвы и в 38 километрах от Ярославля на двух берегах Волги уютно расположился тихий и красивый городок, который по праву называют "ярославским Плесом". Он воплощает очарование русской провинции и влюбляет туристов с первого взгляда.

Конечно, речь идет о городе Тутаев Ярославской области. Изначально это были два города на разных берегах Волги: Романов и Борисоглебск. Но со временем их было решено соединить. Примечательно, что мост между берегами так и не был построен.

История Тутаева

Романов был основан на левом берегу Волги в 1283 году угличским князем Романом Владимировичем, а Борисоглебск возник позднее, в 15 веке – как Борисоглебская рыбацкая слобода. Свое название он получил в честь первых русских святых – князей Бориса и Глеба. И лишь в 1822 году по указу императора Александра I эти два города были объединены в Романов-Борисоглебск. Современное название Тутаев получил лишь в 1918 году в память о красноармейце Илье Тутаеве, погибшем во время Ярославского мятежа. Сегодня в Тутаеве проживает чуть больше 39 000 человек, и город набирает популярность среди туристов.

Основные достопримечательности Тутаева

Казанско-Преображенская церковь

Визитной карточкой Тутаева считается Казанско-Преображенская церковь. Она возвышается на живописном холме левого берега Волги и сразу же привлекает внимание путешественников. Храм возвели из красного кирпича в 1758 году на месте деревянной Преображенской церкви. Постройка выполнена довольно необычно: внизу расположен зимний храм, чуть повыше – летняя церковь, а над ними высится колокольня.

По преданию церковь основал местный житель Герасим Трифонов, после того, как ему явилась Богородица и повелела доставить на это место свою чудотворную икону. В строительстве участвовали все жители города. Икону же Казанской Божьей матери, в честь которой возвели церковь, вывезли в Ярославль еще в Смутное время.

Воскресенский собор

Одной из главных достопримечательностей Тутаева считается Воскресенский собор, построенный во второй половине 17 века на средства купцов и прихожан. Он находится на правом берегу Волги и славится своими росписями, архитектурой и иконами. Как фасад, так и внутренние помещения украшают фигурная кладка, фрески и керамические изразцы. В храме находится икона Спаса Всемилостивого, считающаяся чудотворной. Примечательно, что даже в советское время собор оставался действующим.

Источник Николая Чудотворца

Если пройти буквально 250 метров к северо-западу от Воскресенского собора, то можно увидеть маленькую деревянную часовню-купель. Здесь с незапямятных времен бьет источник, названный в честь святого Николая Чудотворца, а симпатичный сруб появился в 2000-е годы. Верующие часто приходят сюда набрать воды.

Крестовоздвиженский собор

В течение столетий Романов и Борисоглебск оставались деревянными городами. Одной из первых каменных построек в середине 17 века стал 5-главый собор на левом берегу Волги. Он представляет собой прекрасный памятник ярославской школы храмового зодчества. На стенах храма можно увидеть уникальные росписи костромского мастера Гурия Никитина и ярославского изографа Василия Ильина.

Тутаев – идеальный город для прогулок

Помимо храмов и церквей на левом берегу Волги сохранились целые улицы с купеческими особняками и деревянными домами. Во время прогулки складывается ощущение, что жизнь здесь замерла еще в начале 20 века.

Есть на Романовской стороне Тутаева и музеи, в том числе музей банковского дела "Домъ на Новинской", музей "Дом романовского купца-старообрядца" и музей колоколитейного искусства.

Если вам доведется побывать в Тутаеве, то обязательно загляните на набережную Волги. Приятный променад порадует великолепными видами на высокий левый берег и спокойную гладь реки. В центре находится большой пляж, на котором любят отдыхать местные жители.

Как добраться до Тутаева

Доехать до Тутаева можно на машине или на автобусе с вокзала Ярославль Главный. Приобретая билеты, обязательно уточните, на какую сторону Тутаева вы едете: на правый и левый берег ходят разные маршруты. Романовская и Борисоглебская стороны города не связаны мостом. Добраться с левого берега на правый и наоборот можно только на теплоходе или лодке. Зимой местные жители ходят на другой берег пешком по льду или сначала доезжают на автобусе до Ярославля и уже оттуда добираются до нужного берега Тутаева.

