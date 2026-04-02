Дешевле Таиланда и чище Вьетнама: найдена идеальная замена ОАЭ – райское местечко, которое влюбляет с первого вдоха

Куда полететь на отдых в апреле-мае вместо ОАЭ

На фоне отмены туров в ОАЭ и в страны Персидского залива многие путешественники задумываются, куда еще можно полететь отдыхать в апреле-мае. И подходящий вариант нашелся. О нем рассказали в Дзен-канале "Яндекс Путешествия" (18+).

Речь идет о курорте Санья на китайском острове Хайнань. Это райский уголок для спокойного отдыха на берегу моря в окружении зеленых гор и тропических лесов. Здесь чище, чем во Вьетнаме, а путевки обходятся дешевле, чем в Таиланд. На Хайнане найдут себе занятие и любители пляжного отдыха, и те, кто предпочитает изучать окрестности и бывать на экскурсиях.

Безопасность и чистота

В Санье очень следят за экологией: здесь нет ни фабрик, ни одной точки слива канализации в море. Местных жителей активно пересаживают с бензиновых машин на электромобили. Безопасность на курорте – на высоте. Местное население занимается выращиванием чая, кофе, манго, кокосовых орехов и бананов.

Курорт Санья, как и остров Хайнань в целом омывается теплыми водами Южно-Китайского моря. Вода здесь прозрачная. Песчаные пляжи идеально подходят для солнечных ванн. Здесь активно развивают инфраструктуру: открыто много отелей, ресторанов, торговых центров, аквапарков и СПА.

Среди интересных достопримечательностей Хайнаня туристы выделяют буддийский центр Наньшань с 108-метровой статуей богини Гуаньинь, "дома-деревья", парк Янода с тропическими лесами и остров обезьян.

Стоимость туров и виза

До 14 сентября 2026 года виза при поездке в Хайнань россиянам не нужна, но при условии если путешественник будет находиться в Китае не более 30 дней.

Стоимость тура в апреле-мае в среднем составляет 125 000-150 000 рублей на двоих на 10 ночей. Размещение предлагается в комфортном отеле 4* или 5*.

Полезные советы туристам:

Курорт Санья избалован российскими туристами, поэтому местные жители уже начали приспосабливаться под русскую речь. Хотя в ряде случаев языковой барьер все же может присутствовать.

Искать и бронировать отели на Хайнане можно с помощью русскоязычных сервисов. Все самолеты летят с пересадками. Поэтому важно подготовить себя к долгому перелету: от 15 часов до суток.

Личный опыт туристов

Путешественники, побывавшие на Хайнане, оставляют об отдыхе только положительные отзывы:

"Были на Хайнане в том году в начале мая: нереально понравилось. В бухте Ялунвань идеально чистое и спокойное море, частные пляжи отелей и очень спокойно, нет тусовок. Каждый день ездили развлекаться на такси в Дадунхай и Санью. Там куча магазинов, ресторанов и кафе на любой вкус". "Мы Новый год отмечали в Санье. Очень понравилось. Такси до города? Взмах рукой – и такси стоит, только надо сказать, чтобы счетчик включил – без проблем делают. Санья – шикарный город, можно там гулять, были в парке рядом с "Домами-деревьями", там китайская гимнастика, и мы тоже занимались. В эти "дома-деревья" можно заходить и подниматься вверх: дома впечатляют". "Наша лучшая поездка за последнее время. Чисто и шикарный воздух. Остров вечной весны. "Восточные Гавайи".

