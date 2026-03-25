Дубаю нашли идеальную замену: названы лучшие курорты Азии – любовь с первого вдоха

Названы лучшие курорты Азии для безопасного и комфортного отдыха

Дубай на протяжении долгого времени оставался символом элитного отдыха. Но обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке заставляет туристов искать альтернативные направления, которые отличаются комфортом и безопасностью. О каких курортах идет речь, рассказали на профильном портале "Турпром".

Сингапур

Сингапур давно стал образцом чистоты, порядка и передовых технологий. Многие знают его как город парков и небоскребов. Однако если проехать 500 метров к югу, то можно попасть на тропический остров Сентоза, который стал излюбленным местом для отдыха местных жителей и путешественников.

Прекрасные пляжи, небольшие островки, соединенные с помощью подвесных дорожек, и большое количество аттракционов не оставляют равнодушными даже притязательных туристов. Сентоза – это своего рода азиатский Диснейленд, в котором будет интересно как детям, так и взрослым.Отдых в Сингапуре в течение 10 дней обойдется в 250 000 рублей.

Сейшелы

Сейшелы предлагают совсем иную, более природную эстетику с гранитными скалами и пышными лесами. Сейшельские острова идеально подходят для отдыха благодаря тропическому климату, разнообразным курортам и возможностям для развлечений. Живописные пляжи с белым, а местами и с розовым песком, пальмами и кристально чистой водой влюбляют путешественников с первого взгляда. Стоимость путевок на двоих на 10 дней начинается от 365 000 рублей.

Мальдивы

Мальдивы по-прежнему считаются эталоном пляжного отдыха и синонимом приватного рая. Путешественники ценят курорт за белоснежные песчаные пляжи, живописные лагуны, уникальный растительный мир и сервис премиум-класса. Тур на двоих на 10 дней стоит от 313 000 рублей.

