Египет, но не Шарм-эль-Шейх и не Хургада: туристы нашли райский уголок – о нем молчат туроператоры

Многие путешественники, которым доводилось не раз бывать в Египте, уже устали от шума Шарм-эль-Шейха и суеты Хургады. Но, как оказалось, в этой курортной стране есть настоящие райские уголки, где спокойно, чисто и красиво. Где они находятся и чем примечательны, рассказали в Дзен-канале "АБН24" (18+).
Эль-Гуна
В 30 километрах от Хургады расположен город Эль-Гуна, который по праву считается египетской Венецией. Это рукотворный курорт, состоящий из островов, соединенных каналами. Здесь не найти многоэтажных гостиниц, но есть виллы и бухты с яхтами. В отличие от того же Шарм-эль-Шейха в Эль-Гуне царит европейская атмосфера.
Голубая Лагуна
В 100 километрах от Шарм-эль-Шейха находится Голубая лагуна. Доехать до этого местечка можно только на джипе, поэтому здесь почти не бывает туристов. Голубая лагуна придется по вкусу почти каждому: белый песок, бирюзовая вода и отдых в бедуинском кемпинге подарят чувство полного уединения.
Марса-Алам
В 280 километрах от Хургады находится Марса-Алам. Это курортный городок, который прославился лучшими местами для дайвинга во всем Египте. Кроме того, Марса-Алам придется по вкусу и любителям пляжного отдыха: здесь чисто и малолюдно. Большая часть гостиниц построена совсем недавно. Они радуют высоким уровнем сервиса.
Фаюмский оазис
Располагается в 100 километрах от Каира и в 550 километрах от Хургады. Отделен от долины Нила грядой холмов и песками Ливийской пустыни. Файюм представляет собой большую впадину с древним рукотворным озером Карун, финиковыми пальмами, фруктовыми садами и полями пшеницы и хлопка. Этот оазис еще со времен фараонов был важным сельскохозяйственным центром страны.
Дендера
Любителям истории стоит посетить древнеегипетский храмовый комплекс Дендера, расположенный в 55 километрах от Луксора. Он был построен в греко-римскую эпоху, в 1 веке до нашей эры и отлично сохранился до наших дней. Храм посвящен богине плодородия Хатхор. Кроме священного комплекса здесь есть храм Изиде и Священное озеро.
