Поселок, который стал домом для многих писателей: тут даже воздух пропитан вдохновением - достопримечательности

Поселок, который известен на всю Россию

Тем, кто находится в поисках вдохновения и сил, необходимо обязательно посетить поселок под Москвой. Речь идет о населенном пункте Переделкино. Он имеет богатую историю, множество важных достопримечательностей.

Чем знаменит

Именно здесь жили великие литераторы, которые известны на весь мир – Борис Пастернак, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Корней Чуковский, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко. В поселке сохранились дома известных людей, которые позже стали музеями.

Где находится

Переделкино расположено на территории района Внуково в Новомосковском округе Москвы. Добраться сюда можно на метро (станция «Новопеределкино» или на электричке с Киевского вокзала.

Достопримечательности

Особое внимание необходимо уделить нескольким достопримечательностям.

Дом-музей Бориса Пастернака

Именно в этом доме знаменитый писатель жил с 1939 по 1960 годы. Здесь он завершил свой роман «Доктор Живаго». В доме сохранилась обстановка, которая была еще при жизни Пастернака. Здесь проводятся экскурсии, на которых можно узнать уникальные факты о писателе, его жизни и произведениях.

Дом-музей Корнея Чуковского

Писатель жил здесь с 1938 по 1969 годы. Интерьер был сохранен благодаря дочери и внучке Николая Корнейчукова (настоящее имя писателя). Тут собрана библиотека из 4500 книг. Посетить музей можно только с экскурсией. Для этого потребуется заранее приобрести билет на сайте.

Дом творчества писателей

«В самом центре писательского поселка находится Дом творчества писателей. Это здание в стиле сталинского ампира, которое построили в 1955 году. Дом творчества — литературная резиденция, которая стала пристанищем для многих авторов», - сообщает «КП».

Соборный храм князя Игоря Черниговского

Этот храм сильно отличается от привычных из-за цветных куполов. Они привлекают внимание издалека. Обитель чем-то похожа на храм Василия Блаженного. Сооружение в Переделкине было построено в 2012 году, при этом купола изготавливались по специальной технологии – фарфоровой «чешуи».

Переделкинское кладбище

Это место стоит посетить в том случае, если хочется отдать дань памяти писателям, поэтам и художникам, которые жили в Переделкине.

