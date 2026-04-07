Ночной коллапс ЗСД: смена указателей скорости движения от КАД до Автомобильной

В ближайшие дни на шести участках Западного скоростного диаметра в Петербурге вводятся новые ограничения движения, которые продлятся три ночи подряд.
Водители заранее уведомили о закрытии основного хода, съездов Южного участка ЗСД и съезда с Витебской развязки.
Причина отключения
Как поясняют в пресс-службе платной дороги, меры переключения с заменой дорожных знаков над всей проезжей частью, что требует полной блокировки всех полос, передает Росбалт.
Сроки и стоимость
С позднего вечера пятницы, 10 апреля, до 06:00 понедельника, 13 апреля, закрывают движение по всему ходу ЗСД от развязки с КАД-Юг на Автомобильной улицы, а также съезды на ЗСД:
-
со стороны КАД-Юг со Пулковского шоссе,
-
со стороны КАД-Юг со Таллинского шоссе,
-
с Предпортовой улицы,
-
с Дачного проспекта.
Дополнительно, съезд с Витебской развязки на Витебский проспект в северном направлении будет недоступен в ночное время 10 и 11 апреля.