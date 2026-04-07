Ночной коллапс ЗСД: смена указателей скорости движения от КАД до Автомобильной

Ограничения планируются три ночи подряд.

В ближайшие дни на шести участках Западного скоростного диаметра в Петербурге вводятся новые ограничения движения, которые продлятся три ночи подряд.

Водители заранее уведомили о закрытии основного хода, съездов Южного участка ЗСД и съезда с Витебской развязки.

Причина отключения

Как поясняют в пресс-службе платной дороги, меры переключения с заменой дорожных знаков над всей проезжей частью, что требует полной блокировки всех полос, передает Росбалт.

Сроки и стоимость

С позднего вечера пятницы, 10 апреля, до 06:00 понедельника, 13 апреля, закрывают движение по всему ходу ЗСД от развязки с КАД-Юг на Автомобильной улицы, а также съезды на ЗСД:

со стороны КАД-Юг со Пулковского шоссе,

со стороны КАД-Юг со Таллинского шоссе,

с Предпортовой улицы,

с Дачного проспекта.