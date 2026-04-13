Где можно и нельзя ловить рыбу в Ленобласти весной-2026: сроки и разрешенные способы вылова

Наконец-то рыбаки дождались свое любимое время - весну. Период, когда не нужно бурить лунки во льду и мерзнуть несколько часов. Под весенним солнцем рыбалка становится в удовольствие. Однако порядочный рыбак никогда не станет ловить рыбу там, где это запрещено законом. Расскажем, где можно и где нельзя устраивать рыбалку в Ленинградской области весной-2026.

Корректировки в документ о правилах рыболовства для Северно-Западного рыбохозяйственного бассейна могут вноситься каждый сезон, а это значит, что прежде чем отправиться на рыбалку, необходимо ознакомиться с изменениями. Весеннее время - это как раз период, когда эти правила вступают в полную силу, поскольку у рыбы начинается нерест.

Перечислим места, где ловить рыбу в Ленобласти запрещено законом:

нерестовые участки. Их расположение можно найти в официальных источниках или уточнить в рыбоохране;

запретные полосы вокруг водоёмов. Участок от берега и устья рек, где лов запрещён;

Участок от берега и устья рек, где лов запрещён; водоемы, где нерестятся определенные виды рыб. Вуоксинская озёрно-речная система, Река Нарва (от Нарвской ГЭС до шоссейного моста), система Ладожского озера и система Финского залива (все реки, притоки и озёра на расстоянии 1 км и менее в обе стороны и вглубь водоема).

Основные запреты на вылов действуют в отношении судака, леща и щуки. Актуальны следующие сроки:

Щука

с 10 апреля по 20 мая: на реках;

с 10 апреля по 31 мая: на озерах;

с 15 апреля по 31 мая: на Ладожском озере.

А вот на Финском заливе ловить щуку в период нереста можно.

Судак

с 1 мая по 15 июня: на реках, озерах и на Ладожском озере;

с 20 мая по 30 июня: на Финском заливе.

Лещ

с 1 мая по 15 июня: на реках, озерах и на Ладожском озере;

с 20 мая по 30 июня: на Финском заливе.

Но не стоит отчаиваться. В период запрета допускаются некоторые виды любительского рыболовства. Так, рыбакам разрешено ловить рыбу с берега на поплавочную удочку с общим количеством крючков не более 2 штук, а также на спиннинг с берега и с ограничением на количество крючков. Правда, спиннинг разрешен не везде. Кроме того, допускается ловля с берега с аналогичными ограничениями по крючкам и вылов мелких непромысловых видов рыб, на которые нет запрета.

Среди запрещенных методов вылова: сети, электроудочки, бредни, ловля с лодки.

