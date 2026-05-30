Премьера на ПМЭФ: «Кресты» покажут в виде макета с собственным причалом, подземным переходом и спа

Знаменитая тюрьма на Арсенальной набережной скоро перестанет быть пугающим символом города.

Совсем скоро, на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), покажут макет того, во что превратятся легендарные «Кресты», рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в программе на 78 телеканале.

Вместо колючей проволоки и решеток здесь появится открытое пространство для жизни, отдыха и прогулок.

Пятизвездочный отдых вместо камер

Главная новость — в исторических зданиях в форме крестов откроют две гостиницы. Одна будет семейной и очень роскошной (5 звезд), вторая — попроще (4 звезды).

Но это не всё. В планах — сделать полноценный «город в городе». Здесь откроют:

панорамный ресторан с видом на Неву;

современный спа-центр;

музей истории самого места;

коворкинги для работы и концертный зал.

Гастроулица и причал для теплоходов

Территорию вокруг «Крестов» сделают полностью пешеходной. Инвесторы хотят построить здесь целую гастрономическую улицу с кафе и барами.

Самое интересное — логистика. Чтобы гостям было удобно, прямо напротив комплекса на Неве сделают причал для катеров и теплоходов.

А чтобы не перебегать оживленную набережную, под дорогой проложат подземный переход. Машины мешать не будут: для них построят отдельную парковку со стороны улицы Комсомола.

Что будет с историей?

Многих волнует: не снесут ли старинные корпуса? Нет, здания являются памятниками архитектуры, поэтому их внешний вид сохранят.

Главной доминантой места останется храм Святого Александра Невского, который находится прямо во дворе.

Для справки: тюрьма «Кресты» была построена в конце XIX века. В её камерах в разное время сидели Лев Троцкий, Иосиф Бродский и Лев Гумилев. Дух истории обещают оставить, но сделать его современным и не мрачным.

Большие инвестиции

Губернатор Александр Беглов отмечает, что Петербургу сейчас очень нужны частные деньги. Бизнес готов браться за сложные проекты: помимо «Крестов», на Форуме подпишут документы о строительстве еще одного крупного отеля в самом центре.

Город делает ставку на то, чтобы старые заброшенные здания превращались в современные пространства, где петербуржцам и туристам будет приятно проводить время.

