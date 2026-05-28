Хромать будет, но на ПМЭФ приедет: один прыжок на волейболе изменил график главы Ленобласти
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, на этой неделе получил травму. Все случилось во время обычной тренировки по волейболу.
Глава региона неудачно приземлился после прыжка. Результат оказался серьезным — разрыв сухожилия, сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Дрозденко признался: «вышел небольшой промах» во время игры в волейбол. Несмотря на боль, он сохраняет оптимизм и планирует быстро встать на ноги.
ПМЭФ под угрозой?
Сможет ли губернатор участвовать в крупных событиях? Впереди Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024).
Врачи обнадежили: восстановление не займет много времени. Дрозденко уверен, что на форуме он будет в строю, хоть, возможно, и будет немного прихрамывать.
Работа продолжается
Травма не выбила политика из колеи. Он уже провел заседание правительства в онлайн-режиме. По его словам, которые передает 78.ru, врачи провели операцию на ноге и разрешили присутствовать на ПМЭФ.
Главный совет от губернатора
Дрозденко обратился ко всем, кто любит погонять мяч после работы. Его главный совет — никогда не забывать про разминку. Даже если вы чувствуете себя профи, тело может подвести в любой момент.
