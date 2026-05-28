Один танец за 5 миллионов: секрет успеха «профессора» Гуменника, попавшего в рейтинг Forbes

Гуменник вошёл в рейтинг "30 до 30".

Пётр Гуменник ломает стереотипы. В этом году он не просто забирал медали, а стал настоящим лицом нового поколения. Forbes включил его в свой престижный рейтинг «30 до 30», и это абсолютно заслуженно.

Рекордные доходы: обошел даже мировых звезд

Сезон 2025/26 стал для Петра «золотым» во всех смыслах. Он заработал 11,58 миллионов рублей. Для российского фигурного катания это огромные деньги.

Чтобы вы понимали масштаб: Пётр получил в два раза больше, чем Алиса Двоеглазова, занявшая вторую строчку по доходам.

Интересный факт: по сумме призовых Гуменник обогнал даже мировую суперзвезду — американца Илью Малинина. Конечно, у Ильи больше рекламных контрактов на Западе, но именно по «чистым» выплатам за турниры наш петербуржец оказался впереди.

За что платят такие миллионы?

Многие думают, что такие деньги приносят только медали чемпионатов. Но секрет Гуменника в другом. Почти половину суммы — 5 миллионов рублей — он получил за одну победу в шоу-турнире «Русский вызов».

Это проект, где оценивают не только прыжки, но и креатив. Плюс миллионы за чемпионат России и финал Гран-при. Оказывается, быть артистичным сегодня очень выгодно.

Не просто спортсмен, а будущий ученый

Что выделяет Петра среди других? Гуменник — один из немногих топ-спортсменов, кто серьезно учится в обычном вузе, причем не на физрука. Он изучает биоинформатику в престижном ИТМО.

Фанаты часто называют его «профессором» на льду. Он сам вникает в физику прыжков и может рассчитать траекторию своего полета.

Такая осознанность помогает ему сохранять хладнокровие на важнейших стартах, включая Олимпиаду в Италии, где он вошел в топ-6 лучших одиночников планеты.

Пётр Гуменник доказал: современный чемпион — это сочетание ума, стиля и умения считать свои деньги. Похоже, в российском фигурном катании началась эпоха интеллектуального спорта.

