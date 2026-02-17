Петербургские власти получили просьбу отметить фигуриста Петра Гуменника за его выступление на Олимпийских играх в Италии.
Об этом на заседании городского правительства сообщил депутат Госдумы Михаил Романов.
Комсомольская правда в Санкт-Петербурге передает слова Романова, который считает, что Петра несправедливо засудили, такого мнения придерживаются и жители города.
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь отметил, что Гуменник, как спортсмен, воспитанный и проживающий в Петербурге, уже получает поддержку от города.
Как отмечает Шантырь, в спорте такие моменты случаются — это серьезное испытание, которое он достойно преодолеет.
Гуменник стал шестым на Олимпиаде в Милане.