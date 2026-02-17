Городовой / Город / Шестое место с честью: Петербург поддержит олимпийца Петра Гуменника
Шестое место с честью: Петербург поддержит олимпийца Петра Гуменника

Опубликовано: 17 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Шестое место с честью: Петербург поддержит олимпийца Петра Гуменника
Шестое место с честью: Петербург поддержит олимпийца Петра Гуменника
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Спортсмен занял 6-е место на Олимпийских играх в Милане.

Петербургские власти получили просьбу отметить фигуриста Петра Гуменника за его выступление на Олимпийских играх в Италии.

Об этом на заседании городского правительства сообщил депутат Госдумы Михаил Романов.

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге передает слова Романова, который считает, что Петра несправедливо засудили, такого мнения придерживаются и жители города.

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь отметил, что Гуменник, как спортсмен, воспитанный и проживающий в Петербурге, уже получает поддержку от города.

Как отмечает Шантырь, в спорте такие моменты случаются — это серьезное испытание, которое он достойно преодолеет.

Гуменник стал шестым на Олимпиаде в Милане.​

Автор:
Юлия Аликова
