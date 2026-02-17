Городовой / Вопросы о Петербурге / Что больше: Ладожское озеро или Азовское море?
Что больше: Ладожское озеро или Азовское море?

Опубликовано: 17 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
море, птицы
Global Look Press/Roman Naumov
Если сравнивать по площади — Азовское море почти вдвое больше Ладожского озера, но по глубине и объёму воды Ладога существенно его превосходит. 

На первый взгляд, сравнение озера и моря может показаться не совсем корректным — всё‑таки речь идёт о разных типах водоёмов. Но если подойти к вопросу строго с точки зрения географии и цифр, ответ найдётся: Азовское море превосходит Ладожское озеро по площади.

Цифры и факты

По актуальным данным на 2026 год:

  • Площадь Азовского моря — около 39 000 км². Это делает его одним из самых компактных морей мира, но всё же заметно крупнее Ладоги.
  • Площадь Ладожского озера — примерно 17 870 км² без учёта островов; с островами — около 18 300 км².

При этом по объёму воды ситуация обратная: Ладожское озеро вмещает 838 км³, тогда как в Азовском море — всего 290 км³. Причина кроется в глубинах:

  • Ладожское озеро достигает максимальной глубины 230 м (в северной части), а средняя глубина составляет 46,9 м.
  • Азовское море — самое мелкое в мире: его максимальная глубина — 13,5 м, а средняя — всего 7,5 м.

Чем примечательны эти водоёмы

Ладожское озеро — не просто крупнейший пресноводный водоём Европы, но и второй по величине в России (после Байкала). Его история уходит корнями в ледниковый период: озеро образовалось около 10 300 лет назад из Ладожского залива Балтийского приледникового озера.

Сегодня Ладога — это:

  • более 40 рек, впадающих в озеро (среди них Свирь, Волхов, Вуокса);
  • единственная вытекающая река — Нева, которая несёт воды в Финский залив;
  • свыше 600 островов, многие из которых формируют живописные шхеры — скалистые архипелаги, оставшиеся после таяния ледника.

Азовское море — полузамкнутое море Атлантического океана, известное своей мелководностью. Его скромные глубины объясняются расположением на древнем материковом шельфе и влиянием речных дельт Дона и Кубани, которые приносят огромное количество осадков.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
