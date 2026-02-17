Что больше: Ладожское озеро или Азовское море?

Если сравнивать по площади — Азовское море почти вдвое больше Ладожского озера, но по глубине и объёму воды Ладога существенно его превосходит.