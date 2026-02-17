8 дел и музейный иск: Porsche перепрыгнул Лебяжью канавку и протаранил Летний сад

Полиция Санкт-Петербурга завела восемь административных производств в отношении водителя Porsche Cayenne, который въехал в ограду Летнего сада, сообщает «Фонтанка».
Инцидент случился ночью 15 февраля: молодой водитель, пытаясь уйти от преследования инспекторов, промчался по набережной канала Грибоедова и Миллионной улице, а потом перепрыгнул на машине Лебяжью канавку.
Список нарушений включает неповиновение полиции, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и тротуары.
Главные обвинения — отказ от медосвидетельствованию и невыполнение указаний сотрудника, из-за чего 19-летнему нарушителю светит крупный штраф, лишение водительских прав и арест до 15 суток.
Водитель отделался лишь испугом, а четверо пассажиров попали в больницу с черепно-мозговыми травмами.
Кроме юридической ответственности, автовладельцу придется отвечать и материально: Русский музей уже требует полную компенсацию за повреждение исторической ограды.
Восстановление фрагментов культовой решетки, как объекта культурного наследия, обойдется виновнику куда дороже всех штрафов.