При появлении мошек в цветочных горшках - сразу же: развожу 20 г в воде - и вредитель исчезнет навсегда, хватит 1 полива
При появлении мошек в цветочных горшках - сразу же: развожу 20 г в воде - и вредитель исчезнет навсегда, хватит 1 полива

Опубликовано: 17 февраля 2026 16:28
Как быстро избавиться от черных мошек в цветочных горшках 

Даже если вы с любовью и заботой ухаживаете за своими комнатными растениями, иногда в цветочных горшках могут появиться незваные гости – мелкие мошки. Не стоит паниковать! Чаще всего эти насекомые и их личинки совершенно безобидны для самих растений, пишет эксперт портала "Новый очаг". "Они питаются органическими остатками, которые неизбежно присутствуют в почве, а также грибками и бактериями.

Однако, если мошек становится слишком много, они могут доставлять дискомфорт. К счастью, существует простой и эффективный способ борьбы с ними, который не навредит вашим зеленым питомцам.

Натуральное средство от цветочных мошек

Особой эффективностью в борьбе с вредителями обладает хозяйственное мыло. Возьмите примерно 20 граммов средства (это примерно четверть стандартного бруска) и натрите его на мелкой терке. Полученную мыльную стружку залейте 1 литром теплой воды и тщательно перемешайте до полного растворения. Полученным мыльным раствором аккуратно опрыскайте листья комнатного растения. Затем полейте почву этой же жидкостью.

Мыльный раствор, по мнению экспертов, эффективно уничтожает как взрослых мошек, так и их личинок, не причиняя вреда растению. Повторите процедуру при необходимости, чтобы полностью избавиться от нежелательных насекомых.

Важно отметить, что мыльный раствор создает на поверхности почвы и листьев тонкую пленку, которая препятствует дыханию насекомых и их личинок, а также нарушает их пищеварение. Это приводит к гибели вредителей. При этом для растений такая концентрация мыла абсолютно безопасна и даже может служить дополнительным источником калия, который содержится в хозяйственном мыле.

Ранее портал "Городовой" рассказывал про благоприятные даты для посева томатов в феврале.

Анастасия Чувакова
