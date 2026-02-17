Привез Toyota RAV4 из Китая на продажу - прогорел: 5 причин, почему "японца" никто не покупает

Легендарный автомобиль никому не нужен даже за себестоимость

В мире автолюбителей еще недавно царило простое правило: хочешь надежную машину, которая не подведет и легко продастся - бери Toyota. Этот бренд был для многих чем-то вроде валюты или драгоценного металла.

Считалось, что Toyota RAV4 не теряет в цене, а очередь из покупателей выстраивается за считанные часы после публикации объявления. Однако сейчас все изменилось, поскольку легендарных "японцев" теперь везут из Китая.

Основные проблемы китайских "рафиков":

плохое качество материалов отделки (жесткий пластик, некачественная кожа, слабая шумоизоляция);

отсутствие зимнего пакета (нет подогревов руля, сидений и лобового стекла);

языковой барьер в мультимедиа (все на английском и китайском языках);

отсутствие гарантии;

сложности с поиском запчастей по нестандартному VIN‑коду.

Проблемы с продажей

Автоэксперт Андрей Якунин рассказал, что его знакомый привез из Китая Toyota RAV4 2024 года с небольшим пробегом, чтобы выгодно перепродать. Он растаможил машину, оформил документы и выставил на продажу.

Но объявление висит уже три месяца. Потенциальные покупатели звонят, узнают, что автомобиль привезен по параллельному импорту, и сразу теряют интерес. Главный вопрос, который их отпугивает - отсутствие гарантии.

Продавец уже несколько раз снижал цену и сейчас отдает машину практически по себестоимости, лишь бы вернуть вложенные средства. Но желающих купить "серый" RAV4 без официальных гарантий до сих пор нет.

"Получается, что попытка заработать на легендарном имени обернулась чистым убытком и замороженными миллионами", - отметил специалист.

Выбор современного покупателя

За те же деньги (около 4 млн рублей) человек может взять новый Geely или Haval у официального дилера. Там есть заводская гарантия, русифицированные системы и развитая сервисная сеть.

