Городовой / Город / Карантин в школах Петербурга: 58 классов дома после вспышки инфекции
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фекальный кошмар на борту: петербуржцы судятся с авиакомпанией из-за соседа в небе Город
Город России, который называют "сибирским Чикаго" - на это есть причины, сходств очень много: чем уникален Полезное
Дубай теперь в пролете: россияне массово скупают билеты на новый бюджетный курорт у моря – без визы и пересадок Полезное
Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов Город
Приобрели BMW X1 китайской сборки - допустили главную ошибку в жизни: названы отличия от настоящего "немца" Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Карантин в школах Петербурга: 58 классов дома после вспышки инфекции

Опубликовано: 17 февраля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Карантин в школах Петербурга: 58 классов дома после вспышки инфекции
Карантин в школах Петербурга: 58 классов дома после вспышки инфекции
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru
Медики обследовали более 700 учеников и сотрудников.

В Санкт-Петербурге приостановили очные занятия в 58 классах школ и 15 группах детских садов. Об этом сообщили в городском Комитете по образованию, отметив, что причиной стали случаи заболеваний — дети переведены на дистанционное обучение.

Ранее очное обучение уже останавливали в школе Невского района: карантин объявили 4 февраля из-за семи случаев норовируса, и уроки велись онлайн для предотвращения распространения инфекции.

В ходе санитарных проверок обследовали свыше 700 школьников и сотрудников, у 84 детей подтвердили норовирус — они лечились амбулаторно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью