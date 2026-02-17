Карантин в школах Петербурга: 58 классов дома после вспышки инфекции

Медики обследовали более 700 учеников и сотрудников.

В Санкт-Петербурге приостановили очные занятия в 58 классах школ и 15 группах детских садов. Об этом сообщили в городском Комитете по образованию, отметив, что причиной стали случаи заболеваний — дети переведены на дистанционное обучение.

Ранее очное обучение уже останавливали в школе Невского района: карантин объявили 4 февраля из-за семи случаев норовируса, и уроки велись онлайн для предотвращения распространения инфекции.

В ходе санитарных проверок обследовали свыше 700 школьников и сотрудников, у 84 детей подтвердили норовирус — они лечились амбулаторно.