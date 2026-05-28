Из вагона — сразу в салон: в Петербурге запустили доппоезда на Троицу и синхронизировали 18 маршрутов
В эти выходные, 30 и 31 мая, ожидается большой наплыв пассажиров. В честь праздника Святой Троицы на Финляндском направлении пустят дополнительные поезда, пишет Росбалт.
Больше всего рейсов добавят на участках до Парголово и Мельничного Ручья. В Парголово электрички будут ходить почти каждый час: утром и в обед.
Это удобно для тех, кто планирует навестить близких или просто выбраться на природу.
Важно: обязательно загляните в мобильное приложение «РЖД Пассажирам» перед выходом. Расписание может немного «плавать».
Автобусы и поезда теперь «дружат»
С 31 мая жизнь пассажиров станет проще. График 18 популярных автобусов изменили так, чтобы они подъезжали к станциям ровно к прибытию электричек.
Зачем это нужно? Летом вводится новое расписание поездов, их становится больше. Чтобы вы не стояли на перроне по полчаса, глядя вслед уходящему автобусу, транспорт синхронизировали.
Принцип простой: вышел из вагона — сразу сел в автобус.
Где изменятся маршруты?
Изменения коснутся пяти районов города. Вот список станций, где автобусы будут ждать пассажиров по новому времени:
- Петродворцовый район: Самые масштабные изменения у станций Новый Петергоф и Ораниенбаум (маршруты № 4Л, 350, 356 и другие).
- Колпинский район: Станция Понтонная (автобусы № 331, 389, 438).
- Курортный район: Станция Зеленогорск. Автобусы № 305 и 483 до залива теперь ходят удобнее.
- Красносельский и Пушкинский районы: Изменится график маршрута № 273 у станции Красное Село.
Полезно знать: дополнительная информация
- Про Троицу и Парголово: дополнительные поезда до Парголово запускают не случайно. Там находится одно из крупнейших кладбищ, и на Троицу горожане традиционно едут помянуть родных.
- Тактовое движение: напомним, что на многих направлениях Петербурга (например, до Павловска, Ораниенбаума и Красного Села) уже работает «такт». Поезда ходят каждые 10–15 минут в часы пик.
- Единый билет: не забывайте про абонементы и карту «Подорожник». Это не только дешевле, но и избавляет от очередей в кассы, которые в праздничные выходные бывают очень длинными.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге снова появятся ночные рейсы.