Парковка за 351 тысячу и час в небе за 217: из чего складывается «золотой чек» гостя ПМЭФ

Состоятельные люди могут позволить себе потратить большие деньги в Петербурге во время ПМЭФ.

Петербург готовится к главному экономическому форуму страны (ПМЭФ-2026). Пока политики обсуждают миллиардные контракты, обычные люди и бизнесмены смотрят на ценники и удивляются.

Билеты на самолет: от копеек до сотен тысяч

Разброс цен на авиабилеты поражает. Если вы обычный турист и летите из Калининграда, вам может повезти — самый дешевый билет нашли всего за 2,1 тысячи рублей.

А вот бизнес-класс из Москвы бьет рекорды. Сервис «Авиасейлс» зафиксировал бронирование за 217 тысяч рублей, пишет РИА Новости. И это всего за один час полета!

Золотая парковка

Если вы решили поехать на форум на своей машине, готовьтесь платить за каждый шаг. Просто припарковаться на площадке форума стоит 351 тысячу рублей.

Есть вариант «эконом» — за 259 тысяч. За эту сумму вам разрешат просто проехать через территорию и оставить машину на дальней парковке. В общем, бесплатно приткнуться «у обочины» точно не получится.

Майбах по цене самолета

Для тех, кто привык к роскоши, есть аренда машин с водителем. Но правила здесь суровые. Взять элитный Mercedes-Maybach на пару часов не выйдет.

Машину сдают только «пакетом»: минимум на три дня и по 14 часов работы в сутки. Час такой аренды стоит почти 43 тысячи рублей. Итоговый счет за три дня форума составит 1,8 миллиона рублей.

В стоимость, правда, включили всё: от мойки и бензина до дезинфекции салона.

ПМЭФ — это очень дорогое удовольствие. Чтобы просто «быть в тусовке» и передвигаться с комфортом, нужно иметь в кармане несколько лишних миллионов.

Для всех остальных Петербург в эти дни становится городом пробок и заоблачных цен.

