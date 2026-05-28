Ставрополь, Грозный и Петербург: почему Северная столица ворвалась в топ по росту цен на жилье

Недвижимость в Северной столице продолжает дорожать.

В апреле 2026 года цены на новостройки в России преподнесли сюрприз. Петербург ворвался в тройку городов-лидеров по росту стоимости жилья. Опередили его только Ставрополь и Грозный.

За один лишь месяц «квадрат» в Северной столице подорожал более чем на 5%. Теперь средняя цена метра в петербургской новостройке перевалила за 305 тысяч рублей, пишет Росбалт.

Москва и область идут против тренда

Интересно, что в Москве и Ленинградской области ситуация обратная. Цены там хоть и немного, но просели. В столице метр стоит около 468 тысяч, а в Ленобласти — 177 тысяч рублей.

Разрыв между городом и областью становится всё ощутимее.

Прощайте, «клетушки»: почему дорожают студии?

Самый дикий скачок цен случился в сегменте микроквартир (до 32 кв. м). За год они подорожали на целых 26%. Сейчас за крошечную студию в Петербурге просят в среднем 7,4 млн рублей.

Почему так произошло? Есть две главные причины:

Новый запрет. Застройщикам теперь нельзя проектировать жилье меньше 28 «квадратов». Власти решили бороться с «человейниками» и микро-студиями. Дефицит. Новых маленьких квартир строить стали меньше, а старые запасы быстро раскупают. Предложений на рынке стало меньше на 7%, а желающих купить дешевое (по общей сумме) жилье всё так же много.

Большие квартиры тоже не стоят на месте. За год их цена выросла почти на 10%. И хотя это не 26%, как у студий, ценник всё равно кусается.

Что в итоге?

Рынок перестраивается. Эпоха экстремально маленьких и дешевых студий уходит в прошлое из-за новых строительных норм.

Покупатели мечутся: бюджетные варианты исчезают, а цены на просторное жилье продолжают ползти вверх. Если вы искали «однушку» до 30 метров, то теперь это — элитный дефицит по цене полноценной квартиры.

Эксперты отмечают, что на рост цен также влияет инфляция и подорожание стройматериалов. Даже при условии, что ипотека сейчас дорогая, застройщики не спешат снижать цены, так как себестоимость строительства только растет.

