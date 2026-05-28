90 миллиардов на пути к Кудрово: почему старые тоннели и новые цены сдвинули метро на 8 лет

Отсутствие четкого решения по федеральным деньгам создает проблемы.

Метро в Кудрово — это долгожданный строительный проект Петербурга и Ленобласти.

Последние новости не радуют кошелек налогоплательщика. Теперь проектирование и стройка станции вместе с депо «Правобережное» оцениваются в 90 миллиардов рублей, сообщил изданию «Ведомости Северо-Запад» представитель комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Для сравнения: еще пару лет назад планировали уложиться в 73 миллиарда.

Почему так дорого? Все просто: инфляция, подорожание стройматериалов и сложность самого проекта. Это будет не просто «дырка в земле», а огромный транспортный узел с автовокзалом, парковками и новыми развязками.

Когда поедем?

Если раньше нам обещали открыть станцию к 2030 году, то теперь сроки официально «сдвинулись вправо». Новый ориентир — 2034 год.

Проект планируют полностью подготовить к концу 2026 года. Дальше — государственная экспертиза и только потом начало большой стройки. Если, конечно, найдутся деньги.

Кто за это заплатит?

Петербург очень надеется на помощь из Москвы. Город просит у федерального бюджета 35,7 миллиарда рублей. Пока окончательного «да» из столицы не пришло.

Ситуация сложная: проект зависит от трех сторон сразу. Петербург строит и владеет метро, Ленобласть дает землю и строит дороги к станции, а Москва должна подкинуть денег. Если один элемент цепочки выпадет, стройка снова встанет.

Наследие девяностых

Мало кто знает, но в сторону Кудрово уже есть прорытый тоннель. Его начали строить еще в конце 80-х и бросили в 90-е. С тех пор он законсервирован.

Казалось бы — готовый участок! Но эксперты говорят, что за 30 лет всё устарело. Тоннель нужно обследовать, укреплять и переделывать под современные системы безопасности. Это не упрощает, а скорее усложняет и удорожает работу.

Что делает область?

Власти Ленинградской области настроены более оптимистично. Губернатор Александр Дрозденко обещает, что область подготовит всё со своей стороны уже к концу 2027 года. Речь о подъездных путях и земле под вестибюль.

Область даже готова выкупать участки у частников за свой счет, чтобы передать их Петербургу. Главное — чтобы город начал копать.

