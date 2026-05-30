«Хогвартс-экспресс», мраморные скалы и тихие обители: едем за перезагрузкой в Карелию и Ленобласть

Лето — это отличное время, чтобы посетить самые красивые места недалеко от Петербурга.

Если вы думаете, куда рвануть на выходные или в короткий отпуск, присмотритесь к Карелии и Ленобласти. Тут можно быстро перезагрузить голову так, будто отдыхали две недели.

Воздух чистый, виды — как с открытки, и никакой городской суеты. Ловите готовый план, что посмотреть и чем заняться.

Ладожские шхеры: северные джунгли и котики

Шхеры — это россыпь скалистых островов на Ладоге. Пейзажи тут просто нереальные: отвесные скалы, сосны и прозрачная вода.

Фишка: если повезет, увидите ладожскую нерпу. Это местный «бренд», очень милые и любопытные тюлени. Они обожают греться на камнях.

Крепость Корела: место для фанатов кино и истории

Находится она в Приозерске. Крепость маленькая, уютная, но очень старая — стоит еще с XIII века. Интересный факт: Именно здесь снимали первые кадры фильма «Брат».

А еще в одной из башен когда-то держали в заточении семью Емельяна Пугачева. Обязательно поднимитесь на стены — оттуда открывается классный вид на реку Вуоксу.

Рускеала: мрамор и ретро-поезд

Это бывший карьер, где добывали мрамор для петербургских дворцов. Сейчас это огромный парк с бирюзовым озером в окружении белых скал.

Что делать: можно просто гулять сверху, а можно спуститься в подземные штольни — там прохладно даже в жару.

Лайфхак: Добирайтесь сюда на «Рускеальском экспрессе». Это настоящий старинный поезд на паровой тяге. Внутри — интерьеры в стиле XIX века, проводники в форме и облака пара за окном.

Ощущения — как в кино про Гарри Поттера.

Старая Ладога: где начиналась Русь

Это место называют первой столицей нашей страны. Тут всё пропитано стариной. Что посмотреть: Каменную крепость на берегу Волхова. А рядом находится Олегов курган.

По легенде, именно там похоронен тот самый Вещий Олег, который «принял смерть от коня своего». Место очень спокойное и величественное.

Александро-Свирский монастырь: тишина и покой

Даже если вы далеки от религии, заехать сюда стоит. Монастырю больше 500 лет. В чем особенность: Он состоит из двух частей, которые стоят на берегу озера.

Белоснежные храмы отражаются в воде — выглядит это очень мощно и красиво. Здесь очень тихо, никто никуда не спешит. Идеальная точка, чтобы поставить финальную точку в путешествии и просто выдохнуть.

