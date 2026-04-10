Петербургские тайны: что внутри Ростральных колонн и как туда попасть

Среди десятков символов Санкт-Петербурга особое место занимают Ростральные колонны. Они привлекают внимание туристов и с воды, и с берега. Но что это за сооружение и что скрывается внутри, знают немногие.
Для чего построены Ростральные колонны
В эпоху наполеоновских войн, по заказу Александра I французский архитектор Жан-Франсуа Тома де Томон возводил ансамбль Биржи. Он искал вдохновение в древнеримской традиции воздвигать в честь морских побед колонны, украшенные рострами — носами побежденных кораблей.
По замыслу императора, петербургским колоннам требовался особый размах, достойный молодой Российской империи, которая одержала победу в Северной войне. Строительство велось с 1805 по 1810 год, а торжественное открытие состоялось в 1815 году.
Высота каждой колонны достигает 32 метров, что выше современной девятиэтажки. На каждой расположены четыре пары металлических ростр. Все они уникальны и имеют разные украшения: фигуры наяд, головы морских животных, которые символизируют покорённые водные стихии.
Секрет колонн
Не все знают, но внутрь колонны ведет малозаметная издалека дверь. За ней скрывается винтовая лестница со 132 ступенями. Она ведёт на смотровую площадку наверху, где установлена огромная металлическая чаша-светильник на треножнике. До 1885 года колонны служили настоящими маяками Петербургского торгового порта: одна указывала путь в Большую Неву, другая — в Малую.
В XIX веке огонь в чашах поддерживался горением конопляного масла. Позже масло заменили электричеством, а в середине прошлого века — газом. Сегодня увидеть, как горит огонь над колоннами, можно только по особым торжественным случаям: в День города, на «Алых парусах» и в другие праздники. Всего около десятка раз в год.
Как попасть внутрь
Попасть внутрь колонн гораздо сложнее, чем в Эрмитаж. В отличие от большинства других достопримечательностей, внутрь Ростральных колонн можно попасть только со специальной экскурсией или по особым поводам - в День музеев или во время «Ночи музеев».
Но даже просто увидеть колонны во всём великолепии — уже большое удовольствие. Ради этого стоит приехать на Стрелку Васильевского острова вечером в день большого городского праздника. В темноте, над Невой над колоннами величественно вспыхивают два огромных факела. Это зрелище не имеет равных.
