Не только коты: что за «немцы», «голландцы» и «бельгийцы» охраняют покой гостей Эрмитажа

Про котов Эрмитажа ходят легенды, про них снимают фильмы и мультфильмы и пишут в статьях. По подвалам, где обитают усатые служители музея, даже проводят экскурсии. А вот о других четвероногих охранниках мало кто знает. Эксперты дзен-канала "Телеканал "Санкт-Петербург" - Добрый" рассказали, что за «немцы», «голландцы» и «бельгийцы» охраняют покой гостей Эрмитажа
Речь идет о собаках. Немецкие, голландские и бельгийские овчарки, а также ротвейлеры, лабрадоры и спаниели несут службу в государственном музее. Так, в случае сообщения об угрозе специально обученный пес начинает поиск угрожающего устройства. При любом вызове собаки со специалистами-кинологами обходят каждое помещение.
В Эрмитаже не открывается ни одно массовое мероприятие, пока площадка не будет тщательно проверена четвероногими сотрудниками. Служебные собаки регулярно проходят экзамен и демонстрируют кинологам свою незаменимость. Специалисты уверены, что никакие современные технологии не заменят острое собачье обоняние и чутье. Когда "охранники" Эрмитажа выходят "на пенсию", их разбирают по домам сами кинологи.
"Коты Эрмитажа – те самые «сотрудники» музея, которые уже давно стали всемирно известным брендом. Собаки же в Эрмитаж попадают «по тревоге». И что удивительно, сами они тревоги не вызывают. Наоборот, служат символом спокойствия и надежности", - отмечают авторы дзен-канала.
