Не только коты: что за «немцы», «голландцы» и «бельгийцы» охраняют покой гостей Эрмитажа
Сделайте так с луком перед посадкой: И он даст горы сочных мясистых плодов в сезон Полезное
Творожная запеканка "Всего по 3": Блюдо круче, чем в детском саду - вкуснота за 30 минут Полезное
Салат "Весенний": понадобится редис, яйца и сыр – просто, быстро и вкусно – и на праздник, и на каждый день Полезное
Из обычных макарон – паста ресторанного уровня: ужин за 20 минут – и семья сыта и довольна Полезное
Гости в восторге: нежнейший меренговый рулет с ягодами — готовится проще, чем кажется Полезное
Не только коты: что за «немцы», «голландцы» и «бельгийцы» охраняют покой гостей Эрмитажа

Опубликовано: 12 апреля 2026 00:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие животные, кроме кошек, несут службу в Эрмитаже

Про котов Эрмитажа ходят легенды, про них снимают фильмы и мультфильмы и пишут в статьях. По подвалам, где обитают усатые служители музея, даже проводят экскурсии. А вот о других четвероногих охранниках мало кто знает. Эксперты дзен-канала "Телеканал "Санкт-Петербург" - Добрый" рассказали, что за «немцы», «голландцы» и «бельгийцы» охраняют покой гостей Эрмитажа

Речь идет о собаках. Немецкие, голландские и бельгийские овчарки, а также ротвейлеры, лабрадоры и спаниели несут службу в государственном музее. Так, в случае сообщения об угрозе специально обученный пес начинает поиск угрожающего устройства. При любом вызове собаки со специалистами-кинологами обходят каждое помещение.

В Эрмитаже не открывается ни одно массовое мероприятие, пока площадка не будет тщательно проверена четвероногими сотрудниками. Служебные собаки регулярно проходят экзамен и демонстрируют кинологам свою незаменимость. Специалисты уверены, что никакие современные технологии не заменят острое собачье обоняние и чутье. Когда "охранники" Эрмитажа выходят "на пенсию", их разбирают по домам сами кинологи.

"Коты Эрмитажа – те самые «сотрудники» музея, которые уже давно стали всемирно известным брендом. Собаки же в Эрмитаж попадают «по тревоге». И что удивительно, сами они тревоги не вызывают. Наоборот, служат символом спокойствия и надежности", - отмечают авторы дзен-канала.

Анна Леонова
