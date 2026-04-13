Кто празднует именины 14 апреля - список имен: что нельзя делать в этот день, перечислены запреты
Кто празднует именины 14 апреля - список имен: что нельзя делать в этот день, перечислены запреты

Опубликовано: 13 апреля 2026 19:42
 Проверено редакцией
У кого именины приходятся на 14 апреля

На Руси люди особое внимание уделяли не только приметам, но и именинам. Этот праздник считался для них даже более важным, чем день рождения. Существовала традиция давать имя при крещении в честь святого. Именно он становился покровителем человека, оберегал от неприятностей.

Кто отмечает именины 14 апреля:

  • Мария. Имя является еврейским, его значение – «желанная, любимая»;
  • Сергей. Имя считается римским, значение – «знатный»;
  • Ефим. Такое имя относится к древнегреческому. Значение – «доброжелательный»;
  • Иван. Древнееврейское имя, значение – «милость Божия»;
  • Макар. Относится к древнегреческим именам, его значение – «счастливый, благословенный».

Что делали в именины:

Русские люди с самого утра шли в церковь, после чего пекли пироги, выставляли на стол большое количество еды и начинали застолье. Так поступали не только цари и прочие высшие чины, но и обычные крестьяне.

Именины царей отмечались с особым размахом. В этот день могли даже проводиться парады. При этом подарки получал не сам именинник, а гости.

Что нельзя делать в именины:

  • Выполнять дела по дому, работать в саду, шить и вязать.
  • Ругаться с близкими, проявлять агрессию и любые негативные эмоции.
  • Сквернословить, говорить о ком-то плохо.
  • Жаловаться на жизнь.
  • Отказывать людям в помощи.

Упразднение празднования именин произошло только в Советском Союзе, из-за чего люди стали отдавать предпочтение дню рождения. Сейчас все больше православных людей интересуются именинами.

Автор:
Полина Аксенова
