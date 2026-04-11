Когда запрещается мыть полы - народные приметы: вот как уберечься от любых проблем

Для русских людей народные приметы всегда играли особую роль, ведь это позволяло уберечься от неприятностей, лучше распланировать свои дни, предсказать погоду и т.д. Особое внимание предки уделяли тем поверьям, которые были связаны с уборкой.
Считалось, что в определенные дни и часы нельзя заниматься мытьем полов. Это могло привести к существенным проблемам. Приметы не были придуманы, ведь они построены на собственном опыте, после чего передавались каждому поколению.
Когда нельзя мыть полы:
- Вечер и ночь. Считается, что уборка в это время суток вымывает из квартиры деньги, счастье и хорошую энергию.
- Понедельник и пятница. Влажная уборка приводит к неудачам.
- После ухода гостей. Если вымыть пол сразу, то это приведет к ссоре. Есть вероятность, что гости больше к вам не придут.
- Когда близкие люди находятся в дороге. Это может навлечь на них неприятности.
- Во время готовки еды. Подобный шаг приводит к бедности.
Когда можно мыть полы
Наши предки верили, что лучше всего заниматься уборкой в утреннее или дневное время. Для мытья полов обязательно нужно применять специальную тряпку. Запрещается использовать старую одежду.
Какого цвета должна быть тряпка
Самым удачным цветом для тряпки можно считать красный. Именно такой оттенок привлечет в дом достаток, спокойствие и благополучие, сообщает канал «Бизнес. Психология. Деньги».
Ранее портал «Городовой» рассказал о приметах, связанных с мусором.