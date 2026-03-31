Когда нельзя выбрасывать мусор - народные приметы уберегут от проблем: важно прислушаться

Сейчас люди практически не прислушиваются к приметам, но в прошлом все было иначе. Русский народ в древности всегда относился к поверьям с особым трепетом, так как это помогало уберечься от неприятностей. Особенно это касалось тех примет, которые связаны с мусором.
В некоторые дни и часы запрещалось выкидывать остатки еды, растений и прочий мусор. Наши предки при соблюдении примет полагались на опыт, который передавался из поколения в поколение. Такая информация будет полезна каждому.
Когда нельзя выносить мусор:
- После захода солнца. Считалось, что это может стать причиной финансовых проблем, сплетен, ссор в семье. Предки были уверены, что в вечернее время суток на улицах начинает хозяйничать нечистая сила, которая приведет к наведению порчи.
- В пятницу. Принято считать, что выбрасывание мусора в этот день приведет к бедности и большим долгам.
- Перед поездкой. Указывается, что если ослушаться приметы, то это вызовет сложности в дороге.
- Во время крупных церковных праздников. В эти дни запрещается не только убираться, но и выбрасывать мусор. Подобным образом люди могли проявить лишь неуважение к празднику.
Как обойти примету
Если мусор необходимо выкидывать немедленно, то можно произнести фразу, которая способна защитить от дурных сил: «Сор выношу, а удачу и деньги дома оставляю».
