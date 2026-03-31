Городовой / Полезное / Когда нельзя выбрасывать мусор - народные приметы уберегут от проблем: важно прислушаться
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Когда нельзя выбрасывать мусор - народные приметы уберегут от проблем: важно прислушаться

Опубликовано: 31 марта 2026 22:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
Народные приметы, которые связаны с выносом мусора

Сейчас люди практически не прислушиваются к приметам, но в прошлом все было иначе. Русский народ в древности всегда относился к поверьям с особым трепетом, так как это помогало уберечься от неприятностей. Особенно это касалось тех примет, которые связаны с мусором.

В некоторые дни и часы запрещалось выкидывать остатки еды, растений и прочий мусор. Наши предки при соблюдении примет полагались на опыт, который передавался из поколения в поколение. Такая информация будет полезна каждому.

Когда нельзя выносить мусор:

  • После захода солнца. Считалось, что это может стать причиной финансовых проблем, сплетен, ссор в семье. Предки были уверены, что в вечернее время суток на улицах начинает хозяйничать нечистая сила, которая приведет к наведению порчи.
  • В пятницу. Принято считать, что выбрасывание мусора в этот день приведет к бедности и большим долгам.
  • Перед поездкой. Указывается, что если ослушаться приметы, то это вызовет сложности в дороге.
  • Во время крупных церковных праздников. В эти дни запрещается не только убираться, но и выбрасывать мусор. Подобным образом люди могли проявить лишь неуважение к празднику.

Как обойти примету

Если мусор необходимо выкидывать немедленно, то можно произнести фразу, которая способна защитить от дурных сил: «Сор выношу, а удачу и деньги дома оставляю».

Ранее портал «Городовой» рассказал, в какие дни нельзя давать деньги в долг.

Автор:
Полина Аксенова
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью