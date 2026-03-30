В какие дни нельзя давать деньги в долг - народные приметы: точный список

Народные приметы и поверья имели для наших предков большое значение, поэтому они старались к ним прислушиваться на постоянной основе. Это помогало уберечься от неприятностей, значительно улучшить жизнь и обрести эмоциональное спокойствие. Приметы основывались на личном опыте, после чего они передавались из поколения в поколение.
Особенно русские люди старались придерживаться примет, которые связаны с деньгами, долгами. В некоторые дни запрещалось давать деньги в долг, так как это могло привести к серьезным проблемам.
В какие дни нельзя давать деньги в долг:
- Воскресенье. Считалось, что в этот день должен отдыхать не только человек, но и его деньги.
- Понедельник. Русские люди верили, что если дать деньги в долг именно в этот день, то финансовый поток просто «растает».
- Вторник. Считалось, что денежная помощь другим обязательно приведет к финансовым проблемам.
- Вечернее время каждого дня. Наши предки были уверены, что передача денег в позднее время суток приведет к безвозвратным потерям.
- 13-е число каждого месяца. Считалось несчастливым для любых действий с деньгами.
Народные приметы с церковными праздниками
Русские люди утверждали, что нельзя давать деньги в долг на крупные православные праздники. Особенно это касалось Крещения и Благовещения.
Какой день является удачным
Самым удачным днем для этого являлся четверг. Подобное касалось не только долгов, но и вложений, благотворительности.
