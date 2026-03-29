На засушливое лето укажет 1 признак - народные приметы на 31 марта: Кириллов день

31 марта на Руси отмечался день архиепископа Иерусалимского Кирилла. В народе этот день называли «Дери полоз», что связано с переменчивой погодой. Если люди выезжали утром на санях, то они могли ободрать полозья о лед, который образовался из-за температурных перепадов.
В этот день наши предки обращали внимание на приметы, благодаря которым можно было понять, какой будет погода в ближайшие месяцы. Отслеживание суеверий позволяло получить точный прогноз, который помогал в посеве и посадке урожая. Прислушаться к советам стоит и нашему поколению.
Народные приметы на 31 марта:
- Прилетели лебеди – скоро наступит тепло.
- Появление комаров указывает на ясную погоду, а мошкары – на хороший урожай грибов.
- Солнечный и ясный день говорит о приближении теплого лета.
- На улице идет дождь – лето будет холодным и дождливым.
- Отсутствие ветра – готовьтесь к заморозкам.
- Наблюдается гроза – лето будет засушливым.
- Птицы, прилетевшие с юга, молчат – будьте готовы к похолоданию.
Что можно делать 31 марта:
В этот день наши предки занимались домашними делами, что поддерживало не только чистоту, но и гармонию. Также разрешалось проводить садовые работы на участке. Именно в день Кирилла было принято рыхлить почву, сеять семена, сообщает «Погода Mail».
31 марта нужно было уделить время близким, заняться добрыми делами и саморазвитием.
Что нельзя делать:
- Ходить в гости, так как это могло привести к потере удачи.
- Брать деньги в долг, что привело бы к бедности.
- Совершать крупные покупки.
- Брать и носить чужие вещи, так как это бы навлекло беды и проблемы.
- Обсуждать недостатки других людей.
