На засушливое лето укажет 1 признак - народные приметы на 31 марта: Кириллов день
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

На засушливое лето укажет 1 признак - народные приметы на 31 марта: Кириллов день

Опубликовано: 29 марта 2026 21:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Народные приметы на 31 марта, которые подскажут летнюю погоду

31 марта на Руси отмечался день архиепископа Иерусалимского Кирилла. В народе этот день называли «Дери полоз», что связано с переменчивой погодой. Если люди выезжали утром на санях, то они могли ободрать полозья о лед, который образовался из-за температурных перепадов.

В этот день наши предки обращали внимание на приметы, благодаря которым можно было понять, какой будет погода в ближайшие месяцы. Отслеживание суеверий позволяло получить точный прогноз, который помогал в посеве и посадке урожая. Прислушаться к советам стоит и нашему поколению.

Народные приметы на 31 марта:

  • Прилетели лебеди – скоро наступит тепло.
  • Появление комаров указывает на ясную погоду, а мошкары – на хороший урожай грибов.
  • Солнечный и ясный день говорит о приближении теплого лета.
  • На улице идет дождь – лето будет холодным и дождливым.
  • Отсутствие ветра – готовьтесь к заморозкам.
  • Наблюдается гроза – лето будет засушливым.
  • Птицы, прилетевшие с юга, молчат – будьте готовы к похолоданию.

Что можно делать 31 марта:

В этот день наши предки занимались домашними делами, что поддерживало не только чистоту, но и гармонию. Также разрешалось проводить садовые работы на участке. Именно в день Кирилла было принято рыхлить почву, сеять семена, сообщает «Погода Mail».

31 марта нужно было уделить время близким, заняться добрыми делами и саморазвитием.

Что нельзя делать:

  • Ходить в гости, так как это могло привести к потере удачи.
  • Брать деньги в долг, что привело бы к бедности.
  • Совершать крупные покупки.
  • Брать и носить чужие вещи, так как это бы навлекло беды и проблемы.
  • Обсуждать недостатки других людей.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие приметы укажут на сроки посева редиса.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 9
🙏 1
😹 1
🙀
😿 1
Поделитесь новостью