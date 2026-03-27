Народные приметы для посева редиса - залог крупного урожая: точность выше, чем от прогноза погоды
Народные приметы для посева редиса - залог крупного урожая: точность выше, чем от прогноза погоды

Опубликовано: 27 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Когда сеять редис по народным приметам

Сейчас при посеве редиса или других культур принято ориентироваться на прогноз погоды, но даже этот способ может подвести. Погодные условия в любой момент способны измениться, поэтому следует использовать другие методы.

В древности у русских людей не было никаких прогнозов погоды, но это не мешало им получать ежегодно хорошие урожаи, от которых зависело существование целых семей. Наши предки ориентировались на народные приметы. Определенные природные признаки указывали на приближение хорошей или ненастной погоды, что позволяло точно подбирать сроки посева.

Сейчас про народные приметы многие забыли, что является ошибкой. Портал «Ваше хозяйство» советует обратить внимание на несколько погодных примет перед посевом редиса. Благодаря этому появится возможность получить особенно крупный урожай.

Народные приметы для редиса:

  • Ива распускает сережки – пора начинать сев.
  • Начало цветения лещины укажет на идеальное время для посева.
  • В день посева ветер дует с юго-запада – урожай редиса будет отменным.
  • Зацвела вишня – пора приступать к работам.
  • Посев редиса в сухую погоду – корнеплоды станут горькими и мелкими.
  • Мать-и-мачеха не зацвела – редис будет невкусным.

Наши предки верили, что редис нельзя сеять в «мужские дни» - понедельник, вторник и четверг. Это могло привести к стрелкованию культуры. Также неблагоприятным днем считалось воскресенье. Русские люди говорили: «В воскресенье работать – урожай потерять».

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие культуры можно высадить в теплицу в конце марта.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
